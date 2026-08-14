Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который требует отменить

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы, чтобы получить полный текст вынесенного ей приговора. Защита уже обжаловала решение и просит полностью оправдать Чекалину.

Адвокат Виктор Дугин ранее сообщил, что в апелляционной жалобе защита настаивает на отмене обвинительного приговора. По мнению адвокатов, в действиях блогера отсутствует состав преступления.

Решение суда оспаривает и прокуратура, но с противоположной позиции: гособвинение намерено добиваться для Чекалиной более строгого наказания. Обе апелляции уже зарегистрированы.