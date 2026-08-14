Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который требует отменить
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы, чтобы получить полный текст вынесенного ей приговора. Защита уже обжаловала решение и просит полностью оправдать Чекалину.
Адвокат Виктор Дугин ранее сообщил, что в апелляционной жалобе защита настаивает на отмене обвинительного приговора. По мнению адвокатов, в действиях блогера отсутствует состав преступления.
Решение суда оспаривает и прокуратура, но с противоположной позиции: гособвинение намерено добиваться для Чекалиной более строгого наказания. Обе апелляции уже зарегистрированы.
31 июля Гагаринский суд дал Чекалиной пять лет условно, оштрафовал более чем на 763,5 миллиона рублей и на три года запретил администрировать сайты по делу о валютных операциях по подложным документам. Позже адвокаты обжаловали приговор — блогерша попросила отменить обвинение и полностью её оправдать.
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