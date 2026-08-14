Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 15:40

Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который требует отменить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы, чтобы получить полный текст вынесенного ей приговора. Защита уже обжаловала решение и просит полностью оправдать Чекалину.

Адвокат Виктор Дугин ранее сообщил, что в апелляционной жалобе защита настаивает на отмене обвинительного приговора. По мнению адвокатов, в действиях блогера отсутствует состав преступления.

Решение суда оспаривает и прокуратура, но с противоположной позиции: гособвинение намерено добиваться для Чекалиной более строгого наказания. Обе апелляции уже зарегистрированы.

«Шаг перед паллиативом»: Онколог объяснил, зачем Лерчек назначили таргетную терапию
«Шаг перед паллиативом»: Онколог объяснил, зачем Лерчек назначили таргетную терапию

31 июля Гагаринский суд дал Чекалиной пять лет условно, оштрафовал более чем на 763,5 миллиона рублей и на три года запретил администрировать сайты по делу о валютных операциях по подложным документам. Позже адвокаты обжаловали приговор — блогерша попросила отменить обвинение и полностью её оправдать.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar