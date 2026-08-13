«Шаг перед паллиативом»: Онколог объяснил, зачем Лерчек назначили таргетную терапию

Таргетная терапия, которую назначили Валерии Чекалиной при раке желудка, может использоваться для контроля заболевания после основного лечения. В некоторых случаях она действительно становится этапом перед переходом к паллиативной помощи, однако само её назначение не говорит о терминальной стадии болезни. Об этом Life.ru рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.

В отличие от классической химиотерапии, такое лечение действует на определённую «мишень» в опухолевых клетках. Сначала специалисты выявляют её при помощи исследований, а затем подбирают препарат, способный блокировать необходимые для роста опухоли сигнальные пути.

Вы имеете мишень, которую определяют специальными методами исследования, и против этой мишени есть «пули», которые отливают специально под неё. Евгений Черёмушкин Онколог

По словам врача, при раке желудка основой лечения чаще становится классическая химиотерапия, а таргетные препараты могут назначаться в зависимости от характеристик опухоли. Одно из преимуществ такого подхода — меньшая токсичность по сравнению с химиотерапией.

Онколог подчеркнул, что вариантов развития болезни после основного курса может быть несколько. Таргетная терапия способна стать поддерживающим этапом, после которого при необходимости последуют другие линии лечения.

«Иногда таргетная терапия — шаг перед паллиативным статусом. Но это может быть и этап, после которого последуют вторая и третья линии агрессивного лечения», — объяснил Черёмушкин в беседе с Life.ru.

Поэтому делать вывод о прогнозе Чекалиной только на основании назначения такого препарата нельзя. Схема и продолжительность лечения зависят от наличия подходящей мишени, особенностей опухоли и состояния организма конкретного пациента.

Напомним, Чекалиной назначили пожизненную таргетную терапию: препараты ей будут вводить каждые три недели либо до развития непереносимой токсичности. Кроме того, блогерша проходит иммунотерапию раз в две недели. Сейчас она продолжает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Если возникнут выраженные побочные эффекты, врачи могут приостановить или полностью прекратить терапию.