Гособвинение требует ужесточить наказание для Валерии Чекалиной

Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и требует более сурового наказания. О подаче апелляционного представления ТАСС сообщил участник судебного процесса.

По словам собеседника агентства, представители надзорного ведомства направили жалобу в Мосгорсуд. Гособвинение настаивает на пересмотре решения Гагаринского районного суда столицы в сторону ужесточения.

«Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на приговор Чекалиной, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — говорится в сообщении.