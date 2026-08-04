Гособвинение требует ужесточить наказание для Валерии Чекалиной
Валерия Чекалина. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и требует более сурового наказания. О подаче апелляционного представления ТАСС сообщил участник судебного процесса.
По словам собеседника агентства, представители надзорного ведомства направили жалобу в Мосгорсуд. Гособвинение настаивает на пересмотре решения Гагаринского районного суда столицы в сторону ужесточения.
«Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на приговор Чекалиной, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — говорится в сообщении.
Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к 5 годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей, однако защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что сразу после оглашения резолютивной части Лерчек написала в суде расписку о намерении подать апелляцию. Чекалину признали виновной в проведении валютных операций с использованием подложных документов, хотя сама она вину не признала. Суд также на 3 года запретил ей продвигать свой бренд в интернете. Запрошенный прокуратурой срок был жёстче: гособвинение настаивало на 6 годах условно и штрафе в 1,2 миллиарда рублей.
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