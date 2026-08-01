Защита Лерчек обжалует приговор суда о пяти годах условно

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) намерена обжаловать приговор, по которому её приговорили к пяти годам условно. Об этом сообщил её адвокат Константин Третьяков.

Он рассказал, что сразу после оглашения решения Лерчек написала в суде расписку о намерении подать апелляцию.

«После оглашения резолютивной части она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что ещё обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть», — сказал Третьяков ТАСС.

Напомним, суд приговор Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Также блогеру в течение ближайших трёх лет запрещено продвигать свой бренд в Сети.