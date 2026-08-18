Прокуратура обжаловала приговор Лерчек и попросила ужесточить наказание

Гособвинение обжаловало приговор блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, посчитав назначенное ей наказание чрезмерно мягким. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Прокуроры попросили Мосгорсуд изменить решение суда первой инстанции и назначить Чекалиной шесть лет лишения свободы условно. При этом из приговора предлагается исключить отдельное наказание в виде запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью (47 УК РФ).

Вместо этого гособвинение предлагает установить для блогерши запрет на администрирование сайтов как обязанность в рамках условного осуждения (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Такой запрет, согласно позиции прокуратуры, должен действовать пять лет.

Решение об апелляции было принято после изучения полного мотивированного текста приговора. Как отметил собеседник агентства, суд первой инстанции не указал, к какому именно виду наказания применено условное осуждение.

Напомним, 31 июля Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф более 763,5 млн рублей и на три года запрещено администрировать сайты. Суд установил, что блогерша участвовала в валютных операциях с использованием недостоверных документов. По версии обвинения, таким способом за границу было переведено более 250 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.