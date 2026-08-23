«Любовь к себе — в умении принимать особенности»: Онкобольная Лерчек обнажилась для новой фотосессии

Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает вести активный образ жизни вопреки онкодиагнозу. На этот раз она без стеснений снялась в откровенном образе и показала своё тело со шрамами от химиотерапии и лечения. На блогерше было только нижнее бельё её собственного бренда, а также отсутствовал парик.

Лерчек с нынешним возлюбленным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«Любовь к себе начинается не с идеального отражения. Она — в умении замечать каждую часть себя и принимать её особенности. В линиях тела, в маленьких несовершенствах, в том, что делает нас именно нами», — сказала Лерчек.

Поклонники восхитились мужеством женщины и поблагодарили её за откровенные признания на фоне серьёзного диагноза. Однако некоторые увидели в перформансе очередную попытку заработать, выставив напоказ свою личную жизнь. В комментариях пользователи предложили Чекалиной перестать делать из всего очередной инфоповод для соцсети, а начать жить вне Сети.