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23 августа, 10:37

«Любовь к себе — в умении принимать особенности»: Онкобольная Лерчек обнажилась для новой фотосессии

Онкобольная Лерчек снялась в нижнем белье и показала шрамы после операций

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает вести активный образ жизни вопреки онкодиагнозу. На этот раз она без стеснений снялась в откровенном образе и показала своё тело со шрамами от химиотерапии и лечения. На блогерше было только нижнее бельё её собственного бренда, а также отсутствовал парик.

Лерчек с нынешним возлюбленным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Лерчек с нынешним возлюбленным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«Любовь к себе начинается не с идеального отражения. Онав умении замечать каждую часть себя и принимать её особенности. В линиях тела, в маленьких несовершенствах, в том, что делает нас именно нами», — сказала Лерчек.

Поклонники восхитились мужеством женщины и поблагодарили её за откровенные признания на фоне серьёзного диагноза. Однако некоторые увидели в перформансе очередную попытку заработать, выставив напоказ свою личную жизнь. В комментариях пользователи предложили Чекалиной перестать делать из всего очередной инфоповод для соцсети, а начать жить вне Сети.

Адвокат заявил о несогласии с суммой назначенного Лерчек штрафа
Адвокат заявил о несогласии с суммой назначенного Лерчек штрафа

Ранее, в середине июля, Чекалина завершила девятый курс химиотерапии. Перед процедурой её возлюбленный Луис Сквиччиарини показал видео со сборами в больницу, а позднее опубликовал кадры Лерчек без парика. Мужчина также опроверг слухи о смерти блогерши после якобы неудачного лечения.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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