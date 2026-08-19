Адвокат заявил о несогласии с суммой назначенного Лерчек штрафа

Защита намерена добиваться пересмотра суммы штрафа, назначенного Лерчек (Валерии Чекалиной) судом по результатам рассмотрения уголовного дела. Об этом журналистам заявил адвокат блогерши Константин Третьяков. По словам юриста, при расчёте суммы Фемида взяла период с 2017 по 2022 год, хотя, по-хорошему, речь должна идти о последних пяти годах деятельности осуждённой — как раз, когда её доходы заметно упали.

Кроме того, Третьяков ссылается на статью № 46 Уголовного кодекса России, которая предусматривает штраф до пяти миллионов рублей или сумму, исходящую из дохода за конкретный период. По словам юриста, даже кратные штрафы за взятки не превышают полумиллиарда рублей, пишет РИА «Новости».

Напомним, суд признал Валерию Чекалину виновной по уголовному делу о незаконных многомиллионных переводах за рубеж. Платежи были связаны с фитнес-марафонами блогерши. Её приговорили к пяти годам условного заключения и штрафу в 765 миллионов рублей.