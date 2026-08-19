Суд зарегистрировал жалобы всех участников дела Лерчек на приговор

Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы всех сторон по уголовному делу блогеши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, свои жалобы подали как сама Чекалина и её адвокаты, так и представители государственного обвинения. Теперь суд подготовит материалы дела и направит их в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, который позже определит дату заседания.

На прошлой неделе Чекалиной выдали полный текст приговора. В пятницу блогерша лично подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и полностью её оправдать.

Адвокат Виктор Дугин также направил жалобу от имени защиты. В документе настаивается на отсутствии состава преступления в действиях Чекалиной. Одновременно адвокаты просят смягчить наказание подзащитной на случай, если апелляция не приведёт к оправдательному вердикту.

Гособвинение, в свою очередь, подало апелляционное представление на приговор. Прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина намерены добиваться в Мосгорсуде ужесточения наказания: до шести лет лишения свободы условно, а также увеличения запрета на продвижение собственного бренда в интернете с трёх до пяти лет.

Напомним, Валерия Чекалина была осуждена по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, связанных с её фитнес-марафонами. Суд назначил ей пять лет условно, штраф и запрет администрировать сайты.