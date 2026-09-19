До 200 тысяч: Почему услуги нянь в Москве подорожали и за какие навыки родители готовы переплачивать

В Москве услуги няни могут стоить до 160 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидаткам заметно изменились: теперь ценятся не только спокойствие и умение ладить с детьми, но и профессиональные навыки. Об этом рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса по поиску работы Александр Ветерков.

В требованиях всё чаще прописывают оказание первой помощи, педагогический опыт. Преимуществом станет работа в школе, детском саду или логопедическая практика.

«Грамотная речь у ребёнка строится, в том числе через грамотную речь у няни», — отметил Ветерков.

Средний заработок в Москве и Подмосковье — около 150 тысяч рублей, в регионах — 40–70 тысяч. Отдельный запрос — специалисты по грудничкам, которым нужны иностранный язык и медицинские навыки. В таком случае требования начинаются от 200 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что состоятельные семьи не всегда требуют больше, чем семьи с меньшим достатком.

«Семья с небольшим доходом, когда выделяет бюджет на няню, предъявляет значимые и высокие требования для того, чтобы дать максимум от наличия рядом человека, который его занимает», — пояснил Ветерков.

По его данным, только 5–6% наймов связаны со статусом, остальным нужны свободное время и развитие малышей.