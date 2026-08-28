Многодетным россиянам предложили предоставлять бесплатную няню на 8 часов в день

В России есть социальные работники, которые помогают пожилым людям по дому, приносят продукты, лекарства. А для многодетных такой поддержки практически нет, хотя есть семьи с 7–10 и более детьми, которым очень нужна подобная помощь. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он предложил расширить программу «Социальная няня» и сделать её доступной для всех многодетных семей, особенно с большим количеством детей, по аналогии с социальными работниками для пожилых.

Государство должно помогать там, где нагрузка на родителей превышает человеческие возможности. Программа «Социальная няня» уже существует в ряде регионов. Её суть — бесплатный кратковременный присмотр за детьми до 3 лет для социально уязвимых категорий: многодетных, одиноких родителей, семей участников СВО, студентов и малообеспеченных. В ряде крупных городов программой воспользовались сотни семей, а в областях открыты центры с десятками сотрудников. Однако эта программа пока не работает так, как могла бы. Каплан Панеш Депутат Госдумы

По словам Панеша, чаще всего временной лимит составляет 3-4 часа в день, и для многих семей этого недостаточно. Кроме того, услуга доступна не во всех регионах, и очереди за ней могут быть большими. А главное — категории получателей ограничены: например, многодетная семья с доходом выше порога может не получить помощь.

Поэтому депутат предлагает сделать услугу «Социальная няня» федеральной и доступной всем многодетным семьям, особенно супермногодетным с 5 и более детьми, без оценки доходов. Также нужно увеличить лимит часов: вместо 3–4 часов в день — до 8 часов в день для супермногодетных семей. В помощь этой программе предлагается создать единый федеральный реестр социальных нянь с обязательной сертификацией и закрепить финансирование из федерального бюджета, а не на усмотрение регионов. Важно также предусмотреть возможность вызова няни на дом или посещения семейного центра — в ряде регионов это уже работает.

Многодетная мама, у которой 7 детей, не может справляться без поддержки. У неё нет времени даже на сон, не то что на работу или отдых. А социальная няня — это не роскошь, это необходимость, как для пожилых людей, которым мы даём социальных работников. Государство должно помочь тем, кто воспитывает будущее страны. Каплан Панеш Депутат Госдумы

А ранее в Госдуме предложили правительству внедрить федеральную программу «100 часов заботы». Она предполагает предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до трёх лет, права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год, финансируемых за счет государственной поддержки.