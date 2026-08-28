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Регион
28 августа, 04:00

Многодетным россиянам предложили предоставлять бесплатную няню на 8 часов в день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России есть социальные работники, которые помогают пожилым людям по дому, приносят продукты, лекарства. А для многодетных такой поддержки практически нет, хотя есть семьи с 7–10 и более детьми, которым очень нужна подобная помощь. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он предложил расширить программу «Социальная няня» и сделать её доступной для всех многодетных семей, особенно с большим количеством детей, по аналогии с социальными работниками для пожилых.

Государство должно помогать там, где нагрузка на родителей превышает человеческие возможности. Программа «Социальная няня» уже существует в ряде регионов. Её суть — бесплатный кратковременный присмотр за детьми до 3 лет для социально уязвимых категорий: многодетных, одиноких родителей, семей участников СВО, студентов и малообеспеченных. В ряде крупных городов программой воспользовались сотни семей, а в областях открыты центры с десятками сотрудников. Однако эта программа пока не работает так, как могла бы.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Государство должно помогать там, где нагрузка на родителей превышает человеческие возможности. Программа «Социальная няня» уже существует в ряде регионов. Её суть — бесплатный кратковременный присмотр за детьми до 3 лет для социально уязвимых категорий: многодетных, одиноких родителей, семей участников СВО, студентов и малообеспеченных. В ряде крупных городов программой воспользовались сотни семей, а в областях открыты центры с десятками сотрудников. Однако эта программа пока не работает так, как могла бы.
Государство должно помогать там, где нагрузка на родителей превышает человеческие возможности. Программа «Социальная няня» уже существует в ряде регионов. Её суть — бесплатный кратковременный присмотр за детьми до 3 лет для социально уязвимых категорий: многодетных, одиноких родителей, семей участников СВО, студентов и малообеспеченных. В ряде крупных городов программой воспользовались сотни семей, а в областях открыты центры с десятками сотрудников. Однако эта программа пока не работает так, как могла бы.
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По словам Панеша, чаще всего временной лимит составляет 3-4 часа в день, и для многих семей этого недостаточно. Кроме того, услуга доступна не во всех регионах, и очереди за ней могут быть большими. А главное — категории получателей ограничены: например, многодетная семья с доходом выше порога может не получить помощь.

Поэтому депутат предлагает сделать услугу «Социальная няня» федеральной и доступной всем многодетным семьям, особенно супермногодетным с 5 и более детьми, без оценки доходов. Также нужно увеличить лимит часов: вместо 3–4 часов в день — до 8 часов в день для супермногодетных семей. В помощь этой программе предлагается создать единый федеральный реестр социальных нянь с обязательной сертификацией и закрепить финансирование из федерального бюджета, а не на усмотрение регионов. Важно также предусмотреть возможность вызова няни на дом или посещения семейного центра — в ряде регионов это уже работает.

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Многодетная мама, у которой 7 детей, не может справляться без поддержки. У неё нет времени даже на сон, не то что на работу или отдых. А социальная няня — это не роскошь, это необходимость, как для пожилых людей, которым мы даём социальных работников. Государство должно помочь тем, кто воспитывает будущее страны.

Каплан Панеш

Депутат Госдумы

Многодетная мама, у которой 7 детей, не может справляться без поддержки. У неё нет времени даже на сон, не то что на работу или отдых. А социальная няня — это не роскошь, это необходимость, как для пожилых людей, которым мы даём социальных работников. Государство должно помочь тем, кто воспитывает будущее страны.
Многодетная мама, у которой 7 детей, не может справляться без поддержки. У неё нет времени даже на сон, не то что на работу или отдых. А социальная няня — это не роскошь, это необходимость, как для пожилых людей, которым мы даём социальных работников. Государство должно помочь тем, кто воспитывает будущее страны.

А ранее в Госдуме предложили правительству внедрить федеральную программу «100 часов заботы». Она предполагает предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до трёх лет, права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год, финансируемых за счет государственной поддержки.

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Александра Вишнякова
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