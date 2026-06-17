100 часов няни за госсчёт: Депутаты захотели предоставлять семьям с детьми новую соцуслугу

Вице-спикер Госудумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о разработке и внедрении федеральной программы «100 часов заботы». Она предполагает предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до трёх лет, права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год, финансируемых за счет государственной поддержки.

Как пишет РИА «Новости», доступ к услуге будет осуществляться через портал «Госуслуги» или органы социальной защиты населения. Формат предоставления помощи может варьироваться от кратковременного присмотра до более продолжительного сопровождения, исходя из индивидуальных потребностей семей. К реализации программы планируется привлекать специалистов, прошедших соответствующую подготовку и проверку, как из государственных, так и из негосударственных организаций.

По мнению инициатора, данная мера позволит существенно снизить нагрузку на родителей, повысить качество жизни молодых семей и способствовать сохранению их психологического благополучия.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» выделить дополнительные средства на летний отдых льготных категорий детей. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев в ходе совещания с членами правительства запросил у главы государства одобрения заранее проработанной с кабмином инициативы о трёх миллиардах рублей, что позволит уже в этом сезоне отправить на оздоровление ещё порядка 40 тысяч ребят из семей участников СВО, многодетных и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.