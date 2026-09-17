Свидание за 150 тысяч: Россияне платят коучам, чтобы те знакомились с девушками вместо них

Красивые фотографии для анкеты, правильное первое сообщение, переписка, знакомство на улице и даже разбор аудиозаписи свидания. То, что раньше считалось исключительно личным делом, сегодня тоже можно отдать специалисту.

А иногда — почти полностью.

Новый герой проекта — 32-летний Даниил из Москвы. Его основная профессия связана с созданием автоматизированных систем, а параллельно около десяти лет он консультирует людей по знакомствам и отношениям.

Сам Даниил не любит слово «пикап» и говорит, что занимается гораздо более широким набором задач: помогает клиентам разобраться с самопрезентацией, уверенностью, стилем общения и ошибками на свиданиях.

Обычная часовая консультация стоит 5000 рублей.

Оформление анкеты для дейтинга — 7500 рублей.

А самая дорогая услуга — 150 тысяч рублей в месяц.

В этом случае клиенту остаётся практически только выбрать понравившуюся девушку и прийти на уже назначенное свидание.

Почему успешному мужчине может понадобиться учитель знакомств

Коуч по знакомствам помогает разобрать профиль, переписки и ошибки в общении — за консультациями приходят в том числе успешные мужчины 35–45 лет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По словам Даниила, далеко не каждый его клиент выглядит человеком, у которого «совсем ничего не получается».

Бывает наоборот.

Мужчине около 35 лет, у него бизнес, нормальный доход, насыщенная работа — но практически нет знакомств.

На консультации выясняется простая вещь: он нигде не знакомится.

— У человека даже на этом моменте может быть ступор: «Откуда мне, собственно, их брать?» — рассказывает Даниил.

Тогда начинают с самых базовых вещей.

Есть ли хорошие фотографии.

Как выглядит профиль в соцсетях.

Какие сервисы знакомств человек использует.

Как он переписывается.

Насколько легко способен заговорить с человеком в реальной жизни.

По мнению коуча, знакомства во многом напоминают самопрезентацию: даже интересный человек может проигрывать, если совсем не умеет показывать себя окружающим.

Главная аудитория — мужчины от 35 до 45 лет

Около 80% клиентов Даниила — мужчины, ещё примерно 20% — женщины.

Самый частый возраст — 35–45 лет.

Запросы сильно отличаются.

Одному нужно просто понять, где знакомиться.

Другой умеет получать знакомства, но переписка почему-то постоянно заканчивается ничем.

Третий доходит до первой встречи, но второе свидание ему уже не предлагают.

— Бывают ребята, которые застревают на определённом этапе. Мы начинаем разбирать и обнаруживаем банальные ошибки в коммуникации, — говорит Даниил.

Например, мужчина способен полтора часа рассказывать девушке исключительно о работе.

Или превращает встречу в собеседование.

Или настолько старается показаться серьёзным, что эмоционально свидание начинает напоминать разговор двух коллег в офисе.

Иногда свидание записывают на диктофон

Неудачное свидание можно разобрать почти как рабочий кейс: от тем разговора и количества вопросов до поведения каждого собеседника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одним из инструментов разбора может стать запись самой встречи — при условии, что это делается законно и с соблюдением права другого человека на приватность.

По словам Даниила, некоторые клиенты приносят фрагменты своих разговоров, чтобы затем вместе разобрать поведение.

Со стороны становятся заметны вещи, которые сам человек во время встречи не замечает.

Например, что он почти не задаёт вопросов.

Постоянно оправдывается.

Говорит только на серьёзные темы.

Или просто не оставляет собеседнице пространства для разговора.

Разбирать могут и переписки, профиль, фотографии или конкретную ситуацию перед свиданием.

— Я смотрю, что человеку требуется, и работаем именно с этим, — объясняет коуч.

Можно выйти «в поля»

Некоторые клиенты хотят научиться знакомиться не через приложение, а в реальной жизни.

В таком случае работа выходит за пределы ресторана или видеозвонка.

Даниил сопровождает клиента в месте, где тот может познакомиться с людьми, наблюдает со стороны и затем разбирает ошибки.

По словам коуча, его присутствие выполняет ещё одну функцию — снижает тревогу.

Человеку проще сделать первый шаг, когда рядом есть тот, с кем после попытки можно обсудить произошедшее.

При этом сам Даниил подчёркивает, что задача не состоит в том, чтобы приставать к случайным людям или игнорировать отказ. Нормальное знакомство возможно только при взаимном желании продолжать коммуникацию.

Один из клиентов, например, обратился к нему, будучи чрезмерно зацикленным на конкретной девушке.

Даниил рассказывает, что в такой ситуации не стал подсказывать способы добиться её внимания, а, наоборот, убеждал мужчину принять отказ и переключиться.

Иногда достаточно полутора часов

Продолжительность обучения предсказать невозможно.

Есть клиенты, которым хватает одной консультации.

Например, человек никогда толком не пользовался сервисами знакомств, а самостоятельно подходить к незнакомым людям не хочет.

Тогда можно правильно оформить профиль, выбрать фотографии, объяснить базовые принципы общения — и ситуация меняется довольно быстро.

У других проблемы глубже.

Даниил вспоминает клиента с очень низкой самооценкой, хотя объективно, по мнению коуча, у него не было серьёзных проблем ни с внешностью, ни с работой, ни с социальной жизнью.

Они провели две консультации примерно по полтора часа.

Через несколько месяцев мужчина написал, что его личная жизнь заметно изменилась.

Но бывают и клиенты, с которыми работа продолжается годами.

Хорошая фотография может оказаться половиной задачи

Хорошие фотографии могут заметно повлиять на первое впечатление в приложении знакомств, поэтому работу над профилем начинают в том числе с подбора снимков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельное направление — анкеты для сайтов знакомств.

По наблюдениям Даниила, некоторые мужчины недооценивают первое впечатление в приложении.

Загружают одно случайное селфи и ждут результата.

В рамках отдельной услуги коуч помогает отобрать фотографии, оформить соцсети и профиль в приложении.

Часть изображений, по его словам, при необходимости может создаваться или дорабатываться с помощью нейросетей.

Стоимость такой работы — 7500 рублей.

Но здесь есть важная граница: изображение и описание не должны вводить потенциального партнёра в заблуждение относительно того, с кем ему предстоит встречаться.

За 150 тысяч можно получить свидание «под ключ»

Самая необычная услуга в арсенале Даниила стоит 150 тысяч рублей за месяц.

Её клиентами становятся люди, которые, по словам коуча, в целом умеют общаться, но не хотят самостоятельно тратить время на поиск и длительные переписки.

Даниил называет формат «свиданием под ключ».

Он помогает подготовить профиль, искать потенциально подходящих людей и вести коммуникацию до момента назначения встречи.

Клиент предварительно оценивает, интересна ли ему конкретная девушка, после чего уже лично приходит на свидание.

Это одновременно и наиболее спорная часть услуги: если специалист пишет с аккаунта другого человека, собеседница может не знать, что общается не с владельцем профиля. Поэтому такой формат неизбежно поднимает вопрос прозрачности и доверия ещё до первой встречи.

Но спрос, по словам Даниила, существует.

Самый необычный заказчик искал девушку сильно младше себя

Запросы клиентов бывают предельно конкретными: вместе с коучем они определяют, с кем хотят познакомиться и как искать подходящего человека. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Запросы бывают не только сложными, но и весьма специфическими.

Даниил вспоминает 55-летнего клиента, который хотел познакомиться с молодой женщиной — не старше примерно 23–25 лет — и отдельно настаивал, чтобы у неё не было сексуального опыта.

Коуч утверждает, что подходящую девушку они нашли.

Однако сама по себе помощь в знакомствах, конечно, не гарантирует ни взаимной симпатии, ни отношений: решение о продолжении общения остаётся за обоими взрослыми участниками.

Другой необычный случай вообще выбивался из основной аудитории — на консультацию пришла женщина, которая пыталась разобраться в отношениях с другой женщиной.

Так что, несмотря на преимущественно мужскую клиентуру, запросы бывают очень разными.

«Соблазнение — это маркетинг»

Сам Даниил любит объяснять знакомства через профессионально близкие ему аналогии.

Одна из них — маркетинг.

В его представлении человеку сначала нужно понять, что он представляет собой, затем научиться нормально это показывать, а после — общаться с теми, кто ему интересен.

Отсюда работа не только с приложениями и сообщениями.

Коуч может советовать пересмотреть внешний вид, фотографии, образ жизни или манеру разговора.

При этом некоторые более радикальные объяснения Даниила — например, рассуждения о генетике, «доминантности» или биологической роли женщин в выборе партнёров — являются его личной интерпретацией и не должны восприниматься как научно установленный факт.

На практике же большая часть его работы выглядит гораздо прозаичнее:

не молчать месяцами в приложении, не рассказывать полтора часа о работе, уметь услышать отказ и понимать, зачем ты вообще пришёл на свидание.

Очередной предмет «Продлёнки» получился максимально современным.

Раньше за ученика могли решить домашнюю работу.

Теперь за 150 тысяч рублей в месяц ему готовы помочь даже договориться о свидании.