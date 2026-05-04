Мэтч без сюрпризов: Эксперт рассказала, как распознать токсичного партнёра ещё до свидания

Мэтч в приложении для знакомств обычно ощущается как маленькая победа: симпатия совпала, можно начинать общение и назначать встречу. Но, как объяснила в беседе с Life.ru PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова, на деле в этот момент знакомство только начинается и совпадение по фото далеко не всегда гарантирует комфортное общение.

По словам эксперта, первые сообщения быстро показывают, как человек обращается с чужим временем и границами. Если он спокойно начинает разговор, задаёт вопросы и не торопит события — общение развивается естественно. Но есть и тревожные сигналы, которые можно распознать ещё до встречи.

Частый тревожный признак — требование постоянного внимания. Собеседник пишет много сообщений подряд, раздражается, если ему не ответили сразу, шутит про игнор или пытается вызвать чувство вины. Сначала это может казаться проявлением сильного интереса, но довольно быстро превращается в ощущение, что вы уже что-то должны. Наталья Красильникова PR-директор Mamba

Ещё один неприятный сценарий — резкий переход к интимным темам. Комплимент может быть уместным, и флирт тоже, если обоим комфортно. Но когда человек сразу комментирует тело, настаивает на откровенном разговоре или игнорирует попытку сменить тему — это уже прямое нарушение границ.

«В онлайн-знакомствах не нужно заслуживать право выйти из разговора. Если общение вызывает напряжение, раздражение или тревогу, его можно закончить без длинных объяснений», — советует эксперт.

Если собеседник хамит, нарушает границы или продолжает писать после отказа, Красильникова рекомендует не втягиваться в спор, а сразу заблокировать профиль и отправить жалобу. Это помогает сервису снизить видимость небезопасного профиля для других пользователей.

