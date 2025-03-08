«Почему вы расстались?» Россиянам рассказали, как правильно обсуждать бывших, чтобы не навредить новым отношениям

Прошлые отношения — крайне деликатная тема, которая способна вызвать самые различные реакции. Необдуманные высказывания могут посеять сомнения и даже разрушить зарождающиеся чувства. PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова рассказала Life.ru, как грамотно говорить о бывших партнёрах, не задев чувства нового избранника.

«Многие считают обсуждение бывших на первом свидании «красным флагом», но всё зависит от подачи. Если говорить спокойно, беспристрастно, признавая общие ошибки и воспринимая опыт как урок, это не вызовет негативной реакции. Напротив, злорадство, попытки очернить бывшего и резкие суждения в его адрес настораживают практически любого человека», — отметила Красильникова.

В отношениях нет определённого этапа, когда приходит время поговорить о бывших. Рассказывать подробности о предыдущем опыте стоит только в том случае, если был задан вопрос. Если вашего нынешнего избранника это не волнует, то поднимать эту тему нет необходимости.

«Согласно нашим исследованиям, большинство женщин рано или поздно задают вопрос «почему вы расстались?» Таким образом они оценивают перспективу дальнейших отношений с мужчиной. Если он негативно отзывается о своём прошлом опыте, то женщина автоматически экстраполирует это на себя», — добавила эксперт.

Если же разговор всё-таки зашел о расставаниях, можно использовать это как шанс поделиться своими мыслями об отношениях. Лучше говорить не о бывшем, а о своих выводах — какие уроки вы вынесли, какие границы и ценности сформировались.

«Не стоит провоцировать ревность и конкуренцию, сравнивая нынешнего партнёра с прошлыми отношениями или излишне их расхваливая. Не погружайтесь в детали личной жизни, интимные подробности никому не нужны. Самое главное — говорить об этом только в уместном контексте, без лишних эмоций и с фокусом на будущее», — подчеркнула Красильникова.

По словам эксперта, обсуждение предыдущего опыта может помочь построить более здоровые отношения, если оно происходит в правильном ключе. Разговоры о прошлом помогают лучше узнать партнёра, обозначить границы и ожидания. Признание своих слабых сторон может расположить собеседника и создать почву для доверия.

Признаки того, что человек всё ещё зациклен на своём прошлом, могут проявляться задолго до личной встречи, например, в описании анкет на сайтах знакомств. Иногда там можно увидеть токсичные высказывания в сторону противоположного пола — это означает, что человек не готов к новым отношениям. Ещё один тревожный звоночек, когда потенциальный избранник говорит о своём опыте излишне много.

А можно ли самому спрашивать партнёра о его предыдущих отношениях? Специалист отмечает, что женщинам свойственно задавать подобные вопросы и даже проводить «расследования» в социальных сетях, а вот мужчины так делают редко.

«Если вам важно узнать, почему прошлые отношения закончились и как человек это оценивает, то спросить стоит. Но ни в коем случае не заваливайте собеседника вопросами и не «раскапывайте» его душу — вы навредите не только отношениям, но и себе. Ведь со временем рассказанные истории могут создать тревогу и у вас», — заключила PR-директор.