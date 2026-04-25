«Надел перчатки, взял лопату»: Любовь нужно искать на субботниках вместо сайтов знакомств

В день Всероссийского субботника лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил молодёжи искать вторую половину на подобных мероприятиях. В беседе с «Абзацем» он также назвал удачными для знакомств волонтёрские акции и патриотические праздники.

По мнению политика, совместная работа и участие в массовых гуляньях помогают лучше узнать человека, а также уберегают от встреч с интернет-мошенниками. Партия уже готовит официальное обращение к молодым людям с призывом переходить к реальному общению, как только установится тёплая погода.

«Надел перчатки, взял лопату — и хорошо. Вот мы и хотим предложить, чтобы люди ходили на субботники и там знакомились. В интернете человека не знаешь, не понимаешь, кто придёт. Там, может, кикимора какая-то сидит. А на субботнике всё сразу видно», — заявил Малинкович.

При этом он подчеркнул, что выступает против законодательных запретов дейтинговых сервисов. По его убеждению, живое общение на открытом воздухе — надёжнее и удобнее, и это проверено опытом прошлых поколений.

Но и в оффлайне может поджидать подстава. «Кикиморы», как выразился политик, кишат повсюду. Так, в Казани полицейские задержали мужчину, который заявился пьяным на школьный субботник к своему сыну. От него исходил сильный запах алкоголя, а поведение выходило за рамки приличий. Учителя не стали рисковать и вызвали полицейских.