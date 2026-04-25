25 апреля, 11:42

В посольстве РФ в Турции высадили кремлёвские ели и провели субботник

Обложка © Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике

На территории посольства России в Турции прошёл субботник, в рамках которого высадили кремлёвские ели. В мероприятии участвовали сотрудники дипмиссии, активисты движения «Волонтёры Победы» и журналисты.

«Сегодня мы наводим чистоту в своём доме на территории российского посольства в Анкаре. Это очень важно и с точки зрения того, что работающие в посольстве российские граждане в Анкаре могут собраться вместе и, проводя субботник, стать ближе друг другу», — сказал ТАСС посол РФ в Турции Сергей Вершинин.

Глава диппредставительства вместе с коллегами высадил кремлёвские ели. Как пояснили в посольстве, саженцы специально доставили в Анкару из Москвы.

Ранее стало известно, что посольство России в Турции усиливает меры безопасности. Дипломаты констатируют устойчиво напряжённую обстановку, которая периодически резко обостряется. Примеры — события в Газе, Ливане и районе Персидского залива. В Турции меры безопасности уже усилены в полной мере и в координации с местными властями.

Александра Мышляева
