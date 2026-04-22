Скандал в Евросоюзе: Фон дер Ляйен поставила Турцию в один ряд с Россией и Китаем

Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо и неназванного турецкого дипломата.

19 апреля фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент. Иначе на него якобы смогут оказывать влияние Россия, Турция или Китай.

Анкара, естественно, возмутилась. Турецкий источник сообщил, что страна сделала официальный запрос в Еврокомиссию с просьбой уточнить, верно ли СМИ передали слова главы ЕС.

«Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения», – говорится в материале Bloomberg.

Представитель ЕК Паула Пиньо пояснила, что упоминание Турции было признанием её геополитического влияния, размера и амбиций, в том числе в западной части Балкан. Фон дер Ляйен не пыталась сравнивать её с какой-либо другой страной.

Пиньо также подчеркнула, что Анкара – «безусловно, важный партнёр в регионе как в экономическом, так и в политическом плане», особенно по таким вопросам, как миграция. И добавила, что Турция является кандидатом на вступление в ЕС и важным союзником блока по НАТО.

Только вот статус кандидата Турция получила ещё в 1999 году. Путь, как видим, оказался очень длинным. И конца ему пока не видно.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Евросоюз четыре страны для усиления: Норвегию, Украину, Великобританию и Турцию. Процесс вступления Украины в ЕС находится на начальной стадии – переговоры стартовали в декабре 2023 года. По оптимистичным прогнозам, полноценное членство может занять не менее 5-10 лет.