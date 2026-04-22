Военный вертолёт Турции рухнул на землю под Анкарой
Вертолёт Chinook CH-47D. Обложка © wikimedia / Adrian Pingstone
Тяжёлый транспортный вертолёт CH-47 турецких ВВС разбился в ночь на среду в районе Темелли провинции Анкара. Машина выполняла учебный полёт. Причины аварии пока не установлены — их предстоит выяснить специалистам.
С экипажем всё в порядке. Никто из находившихся на борту не пострадал. Турецкое минобороны подтвердило факт крушения и сообщило, что разбирательство начнётся в ближайшее время.
Ранее в Анкаре произошло серьёзное ДТП с пассажирским автобусом. Погибли четыре человека, ещё 13 получили травмы. По предварительной информации, водитель потерял управление.
