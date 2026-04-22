Военный вертолёт Турции рухнул на землю под Анкарой

Тяжёлый транспортный вертолёт CH-47 турецких ВВС разбился в ночь на среду в районе Темелли провинции Анкара. Машина выполняла учебный полёт. Причины аварии пока не установлены — их предстоит выяснить специалистам.

С экипажем всё в порядке. Никто из находившихся на борту не пострадал. Турецкое минобороны подтвердило факт крушения и сообщило, что разбирательство начнётся в ближайшее время.

Ранее в Анкаре произошло серьёзное ДТП с пассажирским автобусом. Погибли четыре человека, ещё 13 получили травмы. По предварительной информации, водитель потерял управление.