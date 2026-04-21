21 апреля, 04:24

Трое военных погибли при взрыве снаряда на полигоне сил самообороны в Японии

Обложка © Shutterstock. / FOTODOM / Bumble Dee

В японской префектуре Оита произошла трагедия на военном полигоне. Агентство Киодо сообщает, что при взрыве снаряда погибли трое военнослужащих сил самообороны. Все они находились внутри танка в момент детонации. Ещё один человек получил ранения.

Предварительно, ЧП случилось на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай. Во время танковых учений в одной из башен произошёл взрыв боеприпаса. Трое погибших и один пострадавший находились внутри техники.

Взрыв произошёл на предприятии в городе Ровно на западной Украине

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в штате Вашингтон произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. После инцидента сотрудники предприятия были эвакуированы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
