В Казани пьяный отец явился на школьный субботник к сыну и уехал в отделение

В Казани полицейские задержали мужчину, который заявился пьяным на школьный субботник к своему сыну. Об этом сообщает Mash Iptash.

По предварительной информации, родитель опоздал на мероприятие в 114-й школе, обдал учителей перегаром и начал вести себя неадекватно. Педагоги не стали рисковать и вызвали наряд. В итоге вместо участия в уборке территории нарушителя доставили в отдел полиции.

