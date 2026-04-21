Пьяный водитель Audi сбил полицейского в Красноярске и пытался сбежать пешком

В Красноярске 32-летний нетрезвый водитель легкового автомобиля Audi попытался скрыться от инспекторов, не остановившись по их требованию. Нарушитель пролетал на красный сигнал светофора, выезжал на встречку и сбил полицейского, после чего было принято решение произвести выстрел для остановки лихача. О случившемся пишет МВД по региону.

«Полицейские, включив проблесковые маячки, начали преследование нарушителя, который на большой скорости двигался по улицам города, проезжая на запрещающий сигнал светофора, выезжая на полосу встречного движения, создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Кроме того, водитель «Ауди» совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему ушибы, после чего продолжил движение», — сказано в тексте.

Когда легковушка остановилась, водитель выскочил и попытался сбежать, но был задержан. Как выяснилось, мужчина за рулём был пьян, а также не имел при себе водительского удостоверения. Месяц назад его уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас обвиняемый арестован на 12 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию».

