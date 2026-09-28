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Опубликовано 28 сентября, 00:10

Эмоциональное онемение: Life.ru узнал, почему слёзы не приходят и когда это тревожный сигнал

Врач Аль-Терк: При длительном стрессе может возникать эмоциональное онемение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeJar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PaeJar

Тяжёлые переживания не всегда сопровождаются слезами. Человек может чувствовать ком в горле, подавленность и желание выплакаться, но глаза при этом остаются сухими. Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк рассказала Life.ru, почему слёзы не приходят и когда это повод обратиться к специалисту.

По словам эксперта, слёзы выполняют разные задачи. Базальные постоянно увлажняют поверхность глаза и защищают роговицу. Рефлекторные выделяются в ответ на раздражение, например дым или ветер. Эмоциональное слезотечение связано с переживаниями и сигналами нервной системы, которые влияют на работу слезных желез. При этом сила чувств не определяется количеством слёз. Люди по-разному выражают грусть, страх или растерянность, поэтому невозможность заплакать сама по себе не говорит о чёрствости или отсутствии сочувствия.

Одной из причин может быть привычка сдерживать эмоции. Если человек с детства слышал, что плакать стыдно или недопустимо, ему бывает трудно позволить себе такую реакцию даже наедине с собой. Это не означает, что переживаний нет: они могут проявляться внутренним напряжением, усталостью или раздражительностью.

На фоне длительного стресса и тяжёлых событий у некоторых людей возникает ощущение эмоционального онемения: чувства словно притупляются, а привычная реакция на происходящее меняется. Подобное состояние возможно и при депрессии. Однако объяснять отсутствие слёз тем, что мозг «отключил» определённые участки, или ставить диагноз только по этому признаку некорректно.

Важно также отличать трудности с выражением эмоций от физического нарушения слезоотделения. Если к невозможности заплакать присоединяются жжение, ощущение песка, покраснение или дискомфорт в глазах, стоит обратиться к офтальмологу. При синдроме сухого глаза слёз может вырабатываться недостаточно либо слёзная плёнка становится нестабильной и хуже защищает поверхность глаза. При этом одно лишь отсутствие слёз во время грусти не позволяет установить такой диагноз.

В качестве поддержки рекомендуется уделять время отдыху и искать комфортные способы выражения чувств: разговаривать с близкими, вести дневник, слушать музыку или читать. Заставлять себя плакать не нужно — эмоциональная разрядка у каждого происходит по-своему.

Гунва Аль-Терк

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника»

Если ощущение внутренней пустоты, подавленность или потеря интереса к привычным занятиям сохраняются и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью. Отсутствие слёз не повод упрекать себя, но стойкие изменения самочувствия заслуживают внимания.

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Ранее психолог Екатерина Пахолкина рассказал, что слёзы после тренировки могут быть реакцией на гормональные изменения, эмоциональную разрядку или сильное переутомление. Такое состояние не обязательно говорит о слабости человека. По словам специалиста, после физической нагрузки меняется гормональный фон. Снижение уровня кортизола может сопровождаться резким выходом накопившихся эмоций, а выброс эндорфинов — приводить даже к слезам радости.

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Ольга Годуненко
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