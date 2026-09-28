Эмоциональное онемение: Life.ru узнал, почему слёзы не приходят и когда это тревожный сигнал

Тяжёлые переживания не всегда сопровождаются слезами. Человек может чувствовать ком в горле, подавленность и желание выплакаться, но глаза при этом остаются сухими. Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк рассказала Life.ru, почему слёзы не приходят и когда это повод обратиться к специалисту.

По словам эксперта, слёзы выполняют разные задачи. Базальные постоянно увлажняют поверхность глаза и защищают роговицу. Рефлекторные выделяются в ответ на раздражение, например дым или ветер. Эмоциональное слезотечение связано с переживаниями и сигналами нервной системы, которые влияют на работу слезных желез. При этом сила чувств не определяется количеством слёз. Люди по-разному выражают грусть, страх или растерянность, поэтому невозможность заплакать сама по себе не говорит о чёрствости или отсутствии сочувствия.

Одной из причин может быть привычка сдерживать эмоции. Если человек с детства слышал, что плакать стыдно или недопустимо, ему бывает трудно позволить себе такую реакцию даже наедине с собой. Это не означает, что переживаний нет: они могут проявляться внутренним напряжением, усталостью или раздражительностью.

На фоне длительного стресса и тяжёлых событий у некоторых людей возникает ощущение эмоционального онемения: чувства словно притупляются, а привычная реакция на происходящее меняется. Подобное состояние возможно и при депрессии. Однако объяснять отсутствие слёз тем, что мозг «отключил» определённые участки, или ставить диагноз только по этому признаку некорректно.

Важно также отличать трудности с выражением эмоций от физического нарушения слезоотделения. Если к невозможности заплакать присоединяются жжение, ощущение песка, покраснение или дискомфорт в глазах, стоит обратиться к офтальмологу. При синдроме сухого глаза слёз может вырабатываться недостаточно либо слёзная плёнка становится нестабильной и хуже защищает поверхность глаза. При этом одно лишь отсутствие слёз во время грусти не позволяет установить такой диагноз.

В качестве поддержки рекомендуется уделять время отдыху и искать комфортные способы выражения чувств: разговаривать с близкими, вести дневник, слушать музыку или читать. Заставлять себя плакать не нужно — эмоциональная разрядка у каждого происходит по-своему. Гунва Аль-Терк Врач-офтальмолог «СМ-Клиника»

Если ощущение внутренней пустоты, подавленность или потеря интереса к привычным занятиям сохраняются и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью. Отсутствие слёз не повод упрекать себя, но стойкие изменения самочувствия заслуживают внимания.

Ранее психолог Екатерина Пахолкина рассказал, что слёзы после тренировки могут быть реакцией на гормональные изменения, эмоциональную разрядку или сильное переутомление. Такое состояние не обязательно говорит о слабости человека. По словам специалиста, после физической нагрузки меняется гормональный фон. Снижение уровня кортизола может сопровождаться резким выходом накопившихся эмоций, а выброс эндорфинов — приводить даже к слезам радости.