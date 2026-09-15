Слёзная плёнка, аккомодация и мерцание: Почему усталость глаз накапливается незаметно

Компьютерный зрительный синдром проявляется не только дискомфортом в глазах, но и скованностью в шее, а также головными болями напряжения. Врач-офтальмолог Элина Лобан пояснила, что физиологические механизмы организма эффективно подавляют сигналы о перегрузке зрительной системы. Человек замечает усталость лишь на стадии выраженных симптомов, таких как сухость, слезотечение, нарушение фокусировки и спазмы, когда проблема уже требует серьёзного вмешательства.

Эксперт в беседе с RuNews24.ru выделила четыре главные причины скрытой усталости. Во-первых, при взгляде на экран частота моргания падает с нормы в 15–20 раз до 3–7 раз в минуту, из-за чего слёзная пленка быстро испаряется. Во-вторых, фиксированная дистанция до монитора держит глазные мышцы в постоянном статическом тонусе, а центральная нервная система блокирует сигналы усталости, чтобы не отвлекать когнитивные ресурсы.

В-третьих, даже минимальные нескорректированные аномалии рефракции заставляют глаза работать на износ. В-четвёртых, блики, мерцание и высокий контраст экрана с темным фоном создают лишнюю нагрузку на вегетативную нервную систему.

В комплекс симптомов синдрома входят жжение, ощущение инородного тела, затуманивание или двоение зрения, а также трудности при перефокусировке. Лобан подчёркивает, что борьба с этим состоянием должна быть комплексной. Она включает адекватную оптическую коррекцию и слезозаместительную терапию: использование капель на основе гиалуроновой кислоты без консервантов помогает удерживать влагу на роговице и предотвращает её пересыхание в течение рабочего дня.

А ранее россиянам объяснили, когда «дёргающийся» глаз — повод для тревоги. По словам специалиста, подобное состояние называется миокимией. Оно может возникать на фоне стресса, недосыпа и избытка кофеина и иногда сохраняться в течение нескольких недель.