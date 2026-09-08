Не просто усталость: Врач объяснил, когда «дёргающийся» глаз — повод для тревоги

Кратковременное подёргивание века чаще всего не говорит о серьёзной проблеме, однако постоянный или усиливающийся спазм уже требует внимания специалиста. Об этом Life.ru рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан.

Такое состояние называется миокимией. По словам Казбана, оно может возникать на фоне стресса, недосыпа и избытка кофеина и иногда сохраняться в течение нескольких недель.

«Если подёргивание кратковременное, не усиливается и не сопровождается другими симптомами, чаще всего оно не свидетельствует о серьёзном заболевании. Но если симптом сохраняется длительное время, возникает всё чаще или постепенно усиливается, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину», — отметил врач.

Особого внимания требует ситуация, когда сокращения затрагивают оба глаза или переходят на другие мышцы лица. Как можно быстрее получить медицинскую помощь следует при появлении вместе со спазмом слабости или онемения лица, нарушений речи, зрения или координации, выраженной головной боли, опущения века либо асимметрии лица.

Обратиться к врачу стоит и тогда, когда спазм приводит к полному непроизвольному закрыванию глаза. Первым специалистом может стать офтальмолог, особенно если одновременно появились сухость, покраснение, боль или ухудшение зрения. При неврологических симптомах может потребоваться консультация невролога.

Казбан также предостерёг от самостоятельного приёма магния и других микроэлементов только из-за подёргивания века. По его словам, связь миокимии с их дефицитом часто переоценивают, а препараты должен назначать врач.

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