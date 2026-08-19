Не только для эмоций: Врач призвала не сдерживать слёзы ради этой важной функции

Привычка регулярно подавлять желание плакать может косвенно влиять на состояние зрительной системы и в некоторых случаях способствовать появлению признаков сухости глаз. Об этом Life.ru рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Гунва Аль-Терк.

При этом сама по себе слезливость является естественной реакцией организма на эмоциональные переживания и выполняет важные физиологические функции. Слёзная плёнка постоянно покрывает поверхность глаза и состоит из трёх слоёв: липидного, водного и муцинового. Первый замедляет испарение жидкости, второй увлажняет роговицу и обеспечивает её кислородом и питательными веществами, а третий помогает равномерно распределять влагу.

Слёзы необходимы не только для поддержания увлажнения. Они помогают удалять с поверхности глаз пыль и другие раздражающие частицы, тем самым обеспечивая дополнительную защиту от повреждений и инфекций. Гунва Аль-Терк Врач-офтальмолог «СМ-Клиники»

При этом прямой связи между сдерживанием слёз и развитием серьёзных офтальмологических заболеваний нет. Однако постоянное подавление эмоциональных реакций в отдельных случаях способно косвенно отражаться на работе зрительной системы. В частности, длительное эмоциональное напряжение может влиять на работу слёзных желёз и естественный баланс слёзной жидкости.

Одним из возможных последствий становится появление симптомов синдрома сухого глаза. Человек может испытывать сухость, жжение, ощущение песка или инородного тела, замечать покраснение и иногда сталкиваться с ухудшением зрения.

Кроме того, попытки сдержать слёзы могут сопровождаться избыточным напряжением области вокруг глаз. Спазм век и повышенная нагрузка на глазодвигательные мышцы способны вызывать ощущение усталости, дискомфорт и головную боль.

Отдельно специалист отметила влияние хронического стресса. Длительное эмоциональное напряжение отражается на организме в целом и может затрагивать зрительную систему. В частности, стресс способен ухудшать кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва, что потенциально повышает вероятность возникновения различных проблем со зрением.

«При появлении сухости или другого дискомфорта в глазах для поддержания нормального увлажнения можно использовать увлажняющие капли. Важную роль также играет снижение уровня хронического стресса: для этого можно использовать физическую активность, медитацию, хобби и другие комфортные способы расслабления», — добавила врач.

Не стоит воспринимать плач как реакцию, которую во всех случаях необходимо контролировать. При этом при регулярном дискомфорте в глазах лучше обратиться к специалисту, а для профилактики заболеваний зрения даже при отсутствии выраженных жалоб рекомендуется посещать офтальмолога не реже одного раза в год. Особенно это важно для людей с предрасположенностью к заболеваниям глаз.

Ранее Life.ru писал, что длительная работа за компьютером и постоянное использование гаджетов могут стать причиной зрительного перенапряжения. Офтальмологи советуют соблюдать цифровую гигиену: делать перерывы, правильно настраивать экран и следить за освещением рабочего места. Эти меры помогают снизить нагрузку на глаза и сохранить комфорт при длительной работе с монитором.