Школа закончилась, а пятёрку всё ещё ждут: Психолог объяснила ловушку «синдрома отличника»

«Синдром отличника» во взрослом возрасте может проявляться в постоянной зависимости самооценки от результатов и чужого одобрения. Об этом RuNews24.ru рассказала бизнес-психолог, основатель Центра системной практики Ирина Ваничева.

По словам эксперта, проблема начинается не с хороших оценок в школе, а с момента, когда человек связывает собственную ценность с успехом. Во взрослой жизни место учителя занимают начальник, клиенты, партнёр или семья, а потребность получить условную «пятёрку» сохраняется.

Человек с такой установкой может многого добиться, но почти не чувствовать удовлетворения. После одной достигнутой цели сразу появляется следующая, а ошибка воспринимается уже не как неудачное действие, а как удар по представлению о себе.

В работе эта модель сначала даже помогает: «отличники» отличаются ответственностью, трудолюбием и высокими требованиями к себе. Однако затем появляются сверхконтроль и проблемы с делегированием, поскольку человеку становится сложно доверить другим результат, от которого зависит его самооценка.

Похожий механизм, по словам Ваничевой, переносится и в семью. Человек старается быть идеальным партнёром или родителем, берёт на себя слишком много, а затем ждёт, что близкие обязательно заметят и оценят его усилия. Отсутствие такой реакции может приводить к обиде и раздражению.

При этом одного совета «разрешить себе ошибаться» эксперт считает недостаточным. Гораздо важнее разобраться, почему достижения вообще стали доказательством собственной ценности, за что человека хвалили в детстве и как окружающие реагировали на его промахи. Выход Ваничева видит не в отказе от амбиций, а в способности сохранять высокие стандарты, не пытаясь постоянно заслужить ими признание.

Ранее психолог рассказала, почему осенью люди могут становиться более раздражительными. Специалист объясняла это прежде всего резкой сменой привычного режима после лета: приходится раньше вставать, возвращаться к плотному рабочему графику, а семьям с детьми — перестраиваться под школу.