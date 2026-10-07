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Опубликовано 7 октября, 13:42

Школа закончилась, а пятёрку всё ещё ждут: Психолог объяснила ловушку «синдрома отличника»

Психолог Ваничева: «Синдром отличника» мешает делегировать задачи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Синдром отличника» во взрослом возрасте может проявляться в постоянной зависимости самооценки от результатов и чужого одобрения. Об этом RuNews24.ru рассказала бизнес-психолог, основатель Центра системной практики Ирина Ваничева.

По словам эксперта, проблема начинается не с хороших оценок в школе, а с момента, когда человек связывает собственную ценность с успехом. Во взрослой жизни место учителя занимают начальник, клиенты, партнёр или семья, а потребность получить условную «пятёрку» сохраняется.

Человек с такой установкой может многого добиться, но почти не чувствовать удовлетворения. После одной достигнутой цели сразу появляется следующая, а ошибка воспринимается уже не как неудачное действие, а как удар по представлению о себе.

В работе эта модель сначала даже помогает: «отличники» отличаются ответственностью, трудолюбием и высокими требованиями к себе. Однако затем появляются сверхконтроль и проблемы с делегированием, поскольку человеку становится сложно доверить другим результат, от которого зависит его самооценка.

Похожий механизм, по словам Ваничевой, переносится и в семью. Человек старается быть идеальным партнёром или родителем, берёт на себя слишком много, а затем ждёт, что близкие обязательно заметят и оценят его усилия. Отсутствие такой реакции может приводить к обиде и раздражению.

При этом одного совета «разрешить себе ошибаться» эксперт считает недостаточным. Гораздо важнее разобраться, почему достижения вообще стали доказательством собственной ценности, за что человека хвалили в детстве и как окружающие реагировали на его промахи. Выход Ваничева видит не в отказе от амбиций, а в способности сохранять высокие стандарты, не пытаясь постоянно заслужить ими признание.

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Юрий Лысенко
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