Введение во храм Пресвятой Богородицы 2026: Чего нельзя делать в православный праздник 4 декабря 4 декабря 2026 года верующие в России отметят праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какая история у праздника, что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает Life.ru 11286 11286 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2026: Чего нельзя делать в православный праздник 4 декабря. Обложка Wikipedia / Джотто ди Бондоне

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы — второй по счёту двунадесятый Богородичный праздник церковного года, который начинается 1 сентября с Рождества Пресвятой Богородицы.

Эти праздники бывают либо Господскими, либо Богородичными: в зависимости от того, к чьей именно земной жизни они относятся. Праздники, посвящённые Господу нашему Иисусу Христу, называются Господскими, а праздники, посвящённые Деве Марии, — Богородичными.

Какого числа отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: когда в 2026 году. Фото © Wikipedia

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 4 декабря. Это непереходящий праздник, то есть его дата чётко зафиксирована в церковных документах. По старому стилю праздник отмечали бы 21 ноября, но по григорианскому календарю он переносится на декабрь. Переходящие праздники — это такие, у которых нет чёткой даты. Из двунадесятых к ним относятся Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы.

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

История введения Марии во храм подробно описана в апокрифах. Византийское Протоевангелие Иакова второго века нашей эры и латинское Евангелие псевдо-Матфея шестого века рассказывают одну историю: праздник появился благодаря Анне, бабушке Иисуса Христа. По преданию, перед зачатием Девы Марии её матери Анне во сне явился ангел. Этот ангел предупредил Анну о рождении ребёнка, и та дала обет: девушка отведёт ребёнка в храм — и тот всю жизнь посвятит Господу вне зависимости от пола. В итоге родилась девочка, а дальнейшую историю все и так прекрасно знают. Сам праздник посвящён тому дню, когда трёхлетнюю Деву Марию впервые привели в храм Господа.

Когда и как официально появился праздник

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника. Фото © Wikipedia / Тициан

До VIII века нашей эры праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы просто не существовало. Он был объединён с Рождеством Пресвятой Богородицы. Только после Третьего Константинопольского собора, одного из важнейших церковных соборов, результаты которого признаются во всех без исключения христианских церквях, Отцами Церкви было решено разделить два праздника. При этом отдельно праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы додумались только в то время и исключительно в Константинополе: об этом свидетельствуют местные церковные песнопения и летописи. В Византии праздник не отмечали масштабно: долгое время даже не было отдельных церковных служб, посвящённых ему. О празднике Введение во храм Пресвятой Богородицы упоминают, например, Синайское Евангелие от 715 года и несколько месяцесловов примерно того же периода. Главным апологетом праздника тогда был патриарх Герман Константинопольский: большинство упоминаний праздника приходится как раз на его проповеди.

В любом случае в VIII–IX веках праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы был в зачаточном состоянии. В X и XI веках праздник уже полноправно входит в число великих: появляется торжественное богослужение в честь введения Пресвятой Богородицы во храм, а также предпразднство и попразднство — период подготовки к празднику и период после праздника соответственно. В Студийско-Алексиевском Типиконе X века появляется информация о том, что 20 ноября нужно отмечать в качестве предпразднства Введение во храм Пресвятой Богородицы, а время попразднства увеличивается постепенно: в Студийско-Алексиевском Типиконе это один день, в Евергетидском — два дня, в Типиконах начала XIV века ­— уже три дня. В списках Иерусалимского устава XIV века праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы получает день отдания.

Главные термины православного праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: какая терминология и как правильно прожить 4 декабря. Фото © Life.ru.

В церковной лексике, указанной выше, непосвящённому человеку легко запутаться, поэтому поясним некоторые термины. Итак, церковный собор — это собрание высокопоставленных представителей Церкви с целью утверждения богослужебных и вероучительных положений. Именно на церковном соборе во французском городе Туре в 1054 году Церковь разделилась на православную и католическую. Типикон же — это книга, которая устанавливает порядок церковного богослужения. Церковный устав — это источник церковного права, который как устанавливает порядок богослужений, так и регулирует отношения служителей Церкви друг с другом и паствой. Иерусалимский устав — один из самых главных в православной церкви. День отдания ­— это последний день попразднства церковного праздника.

Народные приметы на праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы: народные приметы на 4 декабря и их значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DmitryCh

Введение пришло — зиму привело, — доводилось ли вам слышать такую пословицу? Наверняка да. Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря — традиционно зимний праздник, день, когда лёд в водоёмах замерзает уже окончательно и жизнь переходит в медленное, зимнее течение. Множество примет для этого праздника связаны с крестьянской жизнью. Так, например, если на Введение Богородицы выпадал снег, это свидетельствовало о богатом урожае в следующем году. Если праздник Введения приносил с собой морозы, то стоило подготовиться к сухому и жаркому лету. Оттепель или небольшое количество снега на этот праздник — страшный предвестник неурожая. В то же время сам праздник ассоциировался у народа с приближением Рождества Христова и был для наших предков максимально светлым.

Что можно и что нельзя делать в праздник

Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты на 4 декабря. Фото © Life.ru.

В светлый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы категорически запрещено делать генеральную уборку и вообще заниматься бытом. Неприличные слова 4 декабря тоже выкиньте из головы ­— ругаться строго воспрещается. Нельзя также обсуждать других людей и вообще сплетничать. Не стоит давать деньги в долг, так как это может принести в ваш дом безденежье. А пышные застолья в праздник Введения Богородицы могут разрушить даже самую крепкую семью: так считали наши предки.

В то же время накрыть после посещения церковной службы небольшой праздничный стол для самых близких в этот праздник всё-таки можно. Можно приготовить гостям рыбу и налить немного красного вина. Ярмарки в день Введения во храм Пресвятой Богородицы тоже разрешены, а ещё разрешено кататься с горки на санках.

Какую молитву надо читать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

В праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы необходимо читать особую, посвящённую празднеству молитву. Ниже приводим полный текст молитвы:

«О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея в храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящия на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты в храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Как проходит посвящённая Введению во храм Пресвятой Богородицы церковная служба

Что обязательно нужно сделать 4 декабря в православный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото © Life.ru.

Богослужение на праздник Введение Богородицы обычно состоит из нескольких этапов: малой вечерни, всенощного бдения, часов и литургии. Во время службы принято петь специальные песнопения, посвящённые празднику, а именно тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы и кондак, посвящённый тому же празднику.

Сама служба проходит по веками выверенной схеме двунадесятого Богородичного праздника. Но есть и свои особенности, перечислим некоторые из них: Прокимен, то есть возглашение одного стиха из псалма, отличается от других праздничных служб. Вместо «Помяну имя Твое…» нужно петь «Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое».

Во время службы нужно петь особую стихиру «Днесь храм одушевленный…».

С 4-го по 31 декабря поётся особая катавасия (песнопение на утрене). Катавасию «Христос рождается…» нужно петь каждый день до Нового года, кроме 5 декабря.

Тропарь и кондак праздника

Тропарь, глас 4: «Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение». Кондак, глас 4: «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественнем, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное».

Авторы Любовь Свободная