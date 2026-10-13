Ливень затопил улицы Владивостока, часть города осталась без света

Сильные дожди привели к подтоплению дорог и подземных переходов во Владивостоке. В Приморском крае из-за ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности.

Местные СМИ сообщают о подтоплениях на некоторых улицах города. На дорогах образовались заторы, вода также скопилась в подземных переходах.

Ситуация на дорогах Владивостока после ливня. Видео © Telegram / Новости Приморья | Владивостока

Спасательные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В местах подтоплений специалисты откачивают воду. Как сообщает городская администрация, с начала непогоды во Владивостоке выпало 57 мм осадков.

Из-за непогоды обе смены школ перешли на свободное посещение. По прогнозу, сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Приморье 13 октября, а также ночью и утром 14 октября.

Кроме того, как сообщили в МЧС, без света из-за аварии на подстанции «Улисс» остались 24,5 тыс. горожан. Электроснабжение отключено в 142 многоквартирных и шести частных домах, а также в шести социально значимых объектах.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней. Пострадавших нет — движение по переправе к этому моменту уже было закрыто из-за ремонта.