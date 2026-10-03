Паводок снова снёс Красный мост в Дагестане во время многомесячного ремонта

Красный мост через реку Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана снова частично обрушился после сильных ливней. Мощный поток размыл площадку с временными опорами, после чего рухнуло пролётное строение, сообщили в Минтрансе республики.

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней. Видео © Telegram / БАШНЯ

Обильные осадки резко подняли уровень воды в горных реках. Из-за дополнительного притока произошёл водосброс с Гоцатлинской ГЭС, после которого поток добрался до временных конструкций моста и размыл насыпь под ними. Пострадавших нет — движение по переправе к этому моменту уже было закрыто из-за ремонта.

Красный мост связывает направление к Хунзахскому, Шамильскому и Тляратинскому районам, а также Бежтинскому участку. Сейчас транспорт перенаправили по двум объездным маршрутам. На месте работает комиссия «Дагестанавтодора», специалисты оценивают состояние сооружения и последствия нового повреждения.

Проблемы с мостом начались ещё 9 июля, когда после подъёма воды просела промежуточная опора и деформировался пролёт. С 14 июля движение закрыли, а в августе специалисты приступили к масштабному восстановлению: разбирали проезжую часть и металлические конструкции, укрепляли фундамент и готовили временные опоры.

Ещё 9 сентября «Дагестанавтодор» сообщал, что работы идут по графику и завершить их рассчитывают до конца октября. После нынешнего обрушения прежние сроки потребуют пересмотра. Власти также рассматривают дальнейшую организацию временного сообщения, если восстановление затянется.

Летние ливни уже наносили серьёзный ущерб дорожной сети Дагестана. В июле из-за паводков транспортное сообщение было нарушено сразу с 60 населёнными пунктами республики. Тогда повреждения дорог и мостов зафиксировали в 12 районах, а аварийные бригады работали круглосуточно.