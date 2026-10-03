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Регион
Опубликовано 3 октября, 15:35

Паводок снова снёс Красный мост в Дагестане во время многомесячного ремонта

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней. Обложка © Telegram / Минтранс Дагестана

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней. Обложка © Telegram / Минтранс Дагестана

Красный мост через реку Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана снова частично обрушился после сильных ливней. Мощный поток размыл площадку с временными опорами, после чего рухнуло пролётное строение, сообщили в Минтрансе республики.

В Дагестане повторно обрушился Красный мост после сильных ливней. Видео © Telegram / БАШНЯ

Обильные осадки резко подняли уровень воды в горных реках. Из-за дополнительного притока произошёл водосброс с Гоцатлинской ГЭС, после которого поток добрался до временных конструкций моста и размыл насыпь под ними. Пострадавших нет — движение по переправе к этому моменту уже было закрыто из-за ремонта.

Красный мост связывает направление к Хунзахскому, Шамильскому и Тляратинскому районам, а также Бежтинскому участку. Сейчас транспорт перенаправили по двум объездным маршрутам. На месте работает комиссия «Дагестанавтодора», специалисты оценивают состояние сооружения и последствия нового повреждения.

Проблемы с мостом начались ещё 9 июля, когда после подъёма воды просела промежуточная опора и деформировался пролёт. С 14 июля движение закрыли, а в августе специалисты приступили к масштабному восстановлению: разбирали проезжую часть и металлические конструкции, укрепляли фундамент и готовили временные опоры.

Ещё 9 сентября «Дагестанавтодор» сообщал, что работы идут по графику и завершить их рассчитывают до конца октября. После нынешнего обрушения прежние сроки потребуют пересмотра. Власти также рассматривают дальнейшую организацию временного сообщения, если восстановление затянется.

В Дагестане из-за дождей обрушился автомобильный мост
В Дагестане из-за дождей обрушился автомобильный мост

Летние ливни уже наносили серьёзный ущерб дорожной сети Дагестана. В июле из-за паводков транспортное сообщение было нарушено сразу с 60 населёнными пунктами республики. Тогда повреждения дорог и мостов зафиксировали в 12 районах, а аварийные бригады работали круглосуточно.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и последствиях стихии — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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