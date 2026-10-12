Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: можно ли работать, убираться и ходить на кладбище

Покров Пресвятой Богородицы отмечают 14 октября. Можно ли в этот день выйти на работу, наводить порядок или навестить могилы близких? Вокруг праздника много строгих запретов, но далеко не все они связаны с церковными правилами. Life.ru отвечает на семь частых вопросов о том, что можно и нельзя делать на Покров

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы?

Запреты на Покров Пресвятой Богородицы: как провести 14 октября и соблюсти церковные традиции праздника? Фото © azbyka.ru

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают 14 октября. По церковному преданию, святой Андрей Юродивый увидел во Влахернском храме Константинополя Богородицу, которая распростёрла своё покрывало над молящимися. Покров стал символом её защиты и заступничества. Подробнее об истории праздника и традициях Покрова Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Запреты на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: что можно и нельзя делать

Что можно и нельзя делать на Покров 14 октября 2026 года: ответы на главные вопросы о запретах праздника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Покров 14 октября принято встречать без ругани, обид и лишней суеты. Церковные рекомендации касаются прежде всего отношения к Богу и людям, а несрочные хозяйственные дела советуют отложить ради праздничной службы. Призывы к милосердию и отказу от ссор, как и церковный запрет на гадания, относятся не только к праздникам, но в Покров им уделяют особое внимание. А как быть с обычными житейскими делами, запланированными на этот день? Разберёмся по порядку.

Можно ли мыть голову на Покров 14 октября?

Да, мыть голову 14 октября можно. Церковного запрета на обычную гигиену нет. То есть душ, умывание и мытьё волос допустимы и в праздничный день. Специально откладывать их до следующего утра не требуется. Но помните, что бытовые дела не должны мешать участию в богослужении. Поэтому, если вы собираетесь в храм, достаточно рассчитать время на сборы. Вымыть голову перед выходом или после возвращения со службы можно спокойно.

Можно ли работать на Покров Пресвятой Богородицы?

Можно ли работать на Покров Пресвятой Богородицы: какие дела разрешены 14 октября, а какие лучше отложить? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Покров 14 октября работать можно, особенно если на праздник выпала обязательная смена или появились неотложные задачи. В церковных разъяснениях нет безусловного запрета на труд в этот день. Врачи, водители и другие сотрудники, от которых зависят люди, продолжают выполнять свои обязанности. Если рабочие дела можно перенести, верующим советуют воспользоваться этой возможностью ради праздничной службы. Иногда получается совместить работу с ранней литургией — расписание лучше уточнить в своём храме. Но оставлять без помощи больного родственника, откладывать уход за ребёнком или пренебрегать необходимыми обязанностями из-за праздника не нужно.

Можно ли стричь волосы на Покров 14 октября?

Стричь волосы на Покров Пресвятой Богородицы разрешается. Сам день праздника не препятствует посещению парикмахерской, окрашиванию или привычному уходу за собой. Если вы уже записались к мастеру на 14 октября, церковного основания отменять запись только из-за даты нет. А если вы подбираете дату обновления причёски по фазам Луны, загляните в лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года. Там собраны благоприятные дни и рекомендации для разных процедур.

Можно ли выносить мусор на Покров?

Можно ли выносить мусор на Покров 14 октября: есть ли церковный запрет на бытовые дела в праздничный день? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выносить мусор 14 октября можно. Церковного запрета на это бытовое действие нет. Не требуется оставлять дома переполненное ведро или хранить пакеты до следующего дня. Поэтому обычный пакет с отходами можно вынести по мере необходимости. Если же вы собирались разбирать вещи и проводить генеральную уборку, её по возможности лучше запланировать на другое время.

Можно ли ходить на кладбище на Покров 14 октября?

Посещать кладбище на Покров 14 октября можно. Церковь не запрещает 14 октября навестить могилы родных и помолиться об усопших. При этом сам праздник не является общим днём особого поминовения, подобным родительской субботе, поэтому обязательной поездка тоже не считается. Если есть возможность, верующим рекомендуют сначала участвовать в литургии, а затем ехать на кладбище.

Можно ли поминать близких на Покров Пресвятой Богородицы?

Можно ли поминать близких на Покров 14 октября: разрешены ли молитвы об усопших и семейный поминальный обед? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для церковного поминовения умерших православных христиан можно подать записку об упокоении на литургию. Дома можно прочитать молитву об усопших или помолиться своими словами. Собрать родственников за поминальным обедом тоже разрешается. Однако при выборе угощений стоит учесть календарь, поскольку в 2026 году Покров приходится на среду, постный день с разрешением на рыбу. Если вы соблюдаете пост, это относится и к поминальному столу.

Можно ли венчаться на Покров 14 октября?

Венчание на Покров возможно по согласованию с храмом. В 2026 году 14 октября приходится на среду — день, когда церковный календарь допускает совершение таинства брака. При этом Покров — это большой церковный праздник, поэтому в храме проходят торжественные богослужения, а в Покровских церквях это ещё и престольный день. Поэтому заранее обсудите со священником дату и время. В приходе могут предложить перенести венчание, чтобы праздничная служба и подготовка пары прошли без спешки.

Как провести Покров Пресвятой Богородицы 14 октября?

Как провести Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: молитва, посещение храма и добрые дела в кругу близких. Фото © Life.ru

На Покров 14 октября стоит найти время для молитвы и близких. Если есть возможность, начните день с праздничной службы в храме, попросите Богородицу о защите семьи, мире в доме и поддержке в трудных обстоятельствах. Если пойти на службу не получается, помолиться можно дома. Life.ru уже рассказывал, как правильно молиться на Покров и какие молитвы обращают к Божией Матери.

После службы можно навестить родных, помочь пожилому человеку или собрать близких за общим столом. Позвоните тем, с кем давно не разговаривали, найдите время выслушать друг друга и спокойно побыть вместе. А о том, какие традиции связаны с Покровом и как его принято отмечать, читайте в отдельном материале Life.ru.

FAQ: частые вопросы о запретах на Покров

Можно ли мыть голову на Покров 14 октября? Да. Мытьё головы и другие обычные гигиенические процедуры разрешены.

Да. Мытьё головы и другие обычные гигиенические процедуры разрешены. Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году? В Русской православной церкви Покров ежегодно отмечают 14 октября.

В Русской православной церкви Покров ежегодно отмечают 14 октября. Можно ли работать на Покров? Да. Обязательную смену и необходимую работу можно выполнять. Несрочные дела верующим советуют перенести, если они мешают участию в праздничной службе.

Да. Обязательную смену и необходимую работу можно выполнять. Несрочные дела верующим советуют перенести, если они мешают участию в праздничной службе. Можно ли стричь волосы на Покров 14 октября? Да. Церковного запрета на стрижку и окрашивание волос 14 октября нет.

Да. Церковного запрета на стрижку и окрашивание волос 14 октября нет. Можно ли ходить на кладбище на Покров? Да. По возможности сначала посещают праздничную литургию, а затем едут на кладбище.

Покров даёт повод ненадолго остановиться в повседневной суете и уделить больше внимания тем, кто рядом. А как встречают 14 октября в вашей семье? Ходите ли вы в храм или собираетесь за общим столом? Если вам интересны и народные наблюдения, почитайте на Life.ru, что о грядущей зиме могут рассказать ветер и птицы на Покров.