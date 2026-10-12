Год Огненной Козы 2027: что значит символ и как его встречать Оглавление Какой символ у 2027 года: Красная Огненная Коза (Овца) и почему названий два Когда начинается год Козы: 6 февраля 2027, Старый Новый год и 1 января Что ждут от года Козы по народным представлениям Как встречать Новый год 2027: традиции, цвета, атмосфера Что поставить на стол и что подарить в год Козы — 2027 FAQ: Частые вопросы В 2027 году символом восточного календаря станет Красная Огненная Коза. Life.ru рассказывает, что означает её образ, какие традиции связаны с праздником и как подготовиться к встрече нового года дома или в гостях. Год Козы 2027: что означает символ, когда он сменит Лошадь и как подготовиться к новогоднему вечеру? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Перед Новым годом мы выбираем подарки, продумываем угощения и присматриваем украшения с символом наступающего года. В 2027-м на открытках и ёлочных игрушках появится Коза, которую также называют Овцой. Но почему у одного знака два имени и когда он на самом деле сменит Лошадь? Life.ru рассказывает, что означает символ года, как разобраться в праздничных датах и какие идеи взять для встречи 2027-го.

Какой символ у 2027 года: Красная Огненная Коза (Овца) и почему названий два

Коза или Овца: почему символ 2027 года называют по-разному и как он связан с Огнём и красным цветом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Символ 2027 года — Красная Огненная Коза (Овца). В китайском календаре животные образуют цикл из 12 лет, а их сочетания со стихиями повторяются через 60 лет. Предыдущий год Огненной Козы пришёлся на 1967-й. Два названия появились из-за перевода, так как китайское слово «ян» (羊) может обозначать и козу, и овцу. В зодиаке это один знак, восьмой по счёту. Красный цвет связан с символикой Огня, жизненной энергии и праздника. К годам Козы относятся: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015.

Когда начинается год Козы: 6 февраля 2027, Старый Новый год и 1 января

Когда начинается год Козы — 2027: чем 6 февраля отличается от 1 января и начала Старого Нового года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Год Козы начинается 6 февраля 2027 года. Именно эта дата открывает первый месяц китайского лунно-солнечного календаря. До неё продолжается год Огненной Лошади. На 1 января приходится начало гражданского 2027 года. Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января: это 1 января по юлианскому календарю. Ни одна из этих дат не означает смену животного в китайском календаре. Так что фигурка Козы на декабрьской ёлке — оформление в честь именно будущего символа года. Но если хочется отметить начало самого символа года, второй праздничный вечер можно устроить 5 февраля, накануне китайского Нового года.

Что ждут от года Козы по народным представлениям

Что ждут от года Козы — 2027: какие народные представления связывают с творчеством, уютом и любовью? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В народных толкованиях Козу связывают с мягкостью, творчеством, терпением и стремлением к согласию. В таких толкованиях этот образ связывают с заботой о других, чувствительность к красоте и спокойную настойчивость. Отсюда и ожидания от года: больше внимания отношениям, домашнему уюту и любимым занятиям. Символ Козы можно воспринимать как повод вернуться к отложенному хобби или чаще собираться с близкими.

Как встречать Новый год 2027: традиции, цвета, атмосфера

Как встречать Новый год — 2027: семейные традиции, главные цвета и идеи для уютного вечера всей семьёй. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайской традиции Новый год — время встречи семьи. К празднику принято убирать дом, украшать окна красными бумажными узорами, а двери — парными надписями с добрыми пожеланиями. Начало торжества приходится на ужин в кругу родных. Для домашнего вечера можно взять за основу эту идею: заранее закончить приготовления и освободить время для общения. Если встречаете праздник в гостях, договоритесь с хозяевами, какое блюдо принести и чем помочь. А если любите выбирать даты по приметам, заранее посмотрите, когда ставить ёлку на Новый год — 2027 и какие дни называют «денежными».

Ну а что там по цветам года? Главный в этом году — красный, символ Огненной Козы. Подойдут как яркие оттенки, так и более глубокие, например, винный или бордовый. Также Коза оценит природные и земные тона: изумрудный, глубокий зелёный, оливковый, шоколадный, карамельный, бежевый и молочный. Цвета можно добавить в праздничный декор, одежду, аксессуары и маникюр. Одного яркого акцента будет достаточно, чтобы поприветствовать символ Нового года.

Что поставить на стол и что подарить в год Козы — 2027

Что поставить на стол и подарить в год Козы — 2027: идеи меню, выбор подарков и расходы на праздник.

Меню удобно составить из любимых блюд гостей: закусок, салата, горячего и десерта. Идеи собраны в подборке Life.ru «Новогодние салаты и горячее — 2027». А для вечера в китайском стиле можно подать целую рыбу. В китайской традиции она символизирует изобилие на праздничном ужине. Перед закупками стоит прикинуть расходы — начать можно с индекса оливье — 2026, который показывает, как меняется стоимость привычного набора продуктов для салата.

Подарок выбирайте по интересам человека: книгу, настольную игру, набор для творчества или семейный фотоальбом. А чтобы заранее спланировать бюджет и почерпнуть немного вдохновения, загляните в материал Life.ru о том, во сколько обойдутся подарки семье и друзьям на Новый год — 2027. Фигурка Козы может дополнить упаковку, если получатель любит такие сувениры.

FAQ: Частые вопросы

2027 год — Козы или Овцы? Оба названия относятся к одному знаку китайского зодиака. Слово «ян» допускает разные переводы, поэтому вариант «год Козы (Овцы)» корректен. Речь об одном символе года.

Почему Коза Огненная и Красная? В 2027 году знак Козы сочетается со стихией Огня. Красный связан с огнём в китайской символике, поэтому в русском названии встречаются оба определения.

Когда Лошадь уступит место Козе? По календарю китайского Нового года — 6 февраля 2027-го. В январе и до 5 февраля включительно ещё продолжается год Лошади, хотя гражданский 2027 год уже наступил.

Можно ли встречать год Козы 31 декабря? Да, использовать будущий символ в оформлении декабрьского праздника можно. Дата начала китайского года от этого не меняется: она приходится на 6 февраля.

Нужны ли особые блюда и подарки? Для домашней вечеринки строгого меню нет. Выбирайте угощения по вкусу гостей, а подарки — по интересам близких. Козий сыр и сувенир с символом года могут быть идеей, но не обязательным условием праздника.

Где бы вы ни решили встретить 2027 год, оставьте в праздничных планах время для себя и тех, с кем вам хорошо. Меню и украшения можно выбрать заранее, а семейные традиции — дополнить чем-то новым. А вы уже решили, как будете встречать год Огненной Козы? Кстати, в астрологии значение придают и дню недели, в который человек появился на свет. Если хотите узнать больше о символике календаря, Life.ru уже рассказал, какая планета покровительствует вашему дню рождения и что с ней связывают.

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Авторы Анна Московко