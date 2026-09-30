Подсчитан индекс оливье – 2026. Да, уже пора

Подешевевшая картошка не гарантирует, что приготовление оливье обойдётся в 2026 году дешевле: гораздо сильнее на итоговый чек могут влиять колбаса и майонез. Экономист Михаил Хачатурян в эксклюзивном комментарии Life.ru привёл примерную стоимость ингредиентов на сентябрь 2026 года и рассчитал «индекс оливье».

Индекс позволяет оценить изменение стоимости привычного набора продуктов. Однако, как подчеркнул эксперт, его цифры условные: в разных магазинах и регионах цены могут отличаться.

Сколько стоят продукты для оливье

Хачатурян предложил следующую примерную корзину:

Картофель — 500 г, около 45 рублей.

Морковь — 200 г, около 33 рублей.

Куриные яйца — 5 штук, около 90 рублей.

Маринованные огурцы — 400 г, около 80 рублей.

Консервированный горошек — 1 банка объёмом 400 г, около 67 рублей.

Варёная колбаса — 400 г, около 320 рублей.

Майонез — 250 г, около 135 рублей.

Сумма указанных цен составляет 770 рублей. Однако если брать ориентир примерно на 4 человек — около 800 г салата — то расходы оцениваются в 730–750 рублей.

Чтобы получить сам индекс, нужно сравнить эту сумму с аналогичной расчётом за прошлый год. Например, если в конце 2025 года тот же набор стоил около 620 рублей, то индекс будет: (730 / 620) × 100% ≈ 118%. То есть за год оливье подорожал примерно на 18%. Михаил Хачатурян Экономист

Как изменились цены на ингредиенты

Отдельно экономист привёл условную оценку динамики за другой период — с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года:

Картофель — снижение примерно на 25%. Эксперт связал это с хорошим урожаем и насыщением рынка.

Морковь — рост примерно на 35%. По его оценке, сказались сложности с хранением и логистикой в отдельные периоды.

Куриные яйца — рост примерно на 15%. На колебания цен, отметил экономист, влияют сезонность и изменения в кормлении птицы.

Маринованные огурцы — рост примерно на 15%. Среди причин он назвал удорожание сырья и упаковки.

Консервированный горошек — рост примерно на 20%. Хачатурян указал на стоимость бобовых и затраты на консервацию.

Варёная колбаса — рост примерно на 10%. Давление на цену, по словам эксперта, оказывают расходы на мясо, добавки и упаковку.

Майонез — рост примерно на 12%. Экономист связал его с увеличением затрат на растительные масла, яйца и логистику.

«Когда мы считаем общий индекс, важно не просто сложить проценты, а учесть вес каждого ингредиента в общей стоимости корзины», — подчеркнул Хачатурян.

Колбаса и майонез в приведённом списке вместе стоят 455 рублей — больше половины всей суммы. Поэтому изменение их стоимости заметнее отражается на расходах, чем сопоставимое в процентах изменение цены дешёвых овощей. Даже если часть ингредиентов дешевеет, корзина в целом может дорожать.

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