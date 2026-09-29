В России высчитали индекс «сельди под шубой» — салат подорожал на 4%

Набор продуктов для «сельди под шубой» на четверых в среднем обойдётся в 221 рубль — на 4% дороже, чем год назад. Такой расчёт по розничным ценам Росстата представил журналистам аналитический центр Рыбного союза.

В индекс вошли солёное филе сельди, свёкла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. За год сильнее всего подорожали овощи: от 9 до 26%. Яйца прибавили 14%, майонез — 6%, а цена филе сельди не изменилась. При этом в августе 2026 года расчётная стоимость салата оказалась на 2% ниже, чем месяцем ранее. В Рыбном союзе объяснили снижение сезонным удешевлением овощей.

На оптовом рынке цены на два вида сельди двигались по-разному: тихоокеанская за месяц подешевела на 2%, атлантическая подорожала на 9%. Эти показатели относятся к оптовой продаже рыбы, а не к стоимости готового салата в магазине.

Также в Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году. Деликатес уже заметно прибавил в стоимости после слабой лососёвой путины на Дальнем Востоке. Сейчас килограмм продукции нового улова в среднем обходится примерно в 18–20 тысяч рублей, а отдельные позиции продаются по 23 тысячи.