В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году

Существенного подорожания красной икры к концу года в России не ожидается, несмотря на традиционный всплеск спроса перед новогодними праздниками. Такой прогноз дали в Рыбном союзе.

Деликатес уже заметно прибавил в стоимости после слабой лососёвой путины на Дальнем Востоке. Сейчас килограмм продукции нового улова в среднем обходится примерно в 18–20 тысяч рублей, а отдельные позиции продаются по 23 тысячи.

В отраслевом объединении считают нынешний уровень цен серьёзным испытанием для рынка. Дальнейшее движение стоимости будет зависеть прежде всего от того, насколько активно покупатели станут приобретать икру по сложившимся ценникам в период максимального спроса, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что красная икра нового улова подорожала в среднем до 18–20 тысяч рублей за килограмм. Отдельные виды уже достигли отметки в 23 тысячи рублей. В АКОРТ объясняли ситуацию резким сокращением добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке и советовали присмотреться к более доступным видам икры.