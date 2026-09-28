В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
Рыбный союз не ожидает резкого роста цен на красную икру к Новому году
Красная икра. Обложка © Life.ru
Существенного подорожания красной икры к концу года в России не ожидается, несмотря на традиционный всплеск спроса перед новогодними праздниками. Такой прогноз дали в Рыбном союзе.
Деликатес уже заметно прибавил в стоимости после слабой лососёвой путины на Дальнем Востоке. Сейчас килограмм продукции нового улова в среднем обходится примерно в 18–20 тысяч рублей, а отдельные позиции продаются по 23 тысячи.
В отраслевом объединении считают нынешний уровень цен серьёзным испытанием для рынка. Дальнейшее движение стоимости будет зависеть прежде всего от того, насколько активно покупатели станут приобретать икру по сложившимся ценникам в период максимального спроса, пишет ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что красная икра нового улова подорожала в среднем до 18–20 тысяч рублей за килограмм. Отдельные виды уже достигли отметки в 23 тысячи рублей. В АКОРТ объясняли ситуацию резким сокращением добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке и советовали присмотреться к более доступным видам икры.
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