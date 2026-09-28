Экспорт российской рыбы в 2026 году может достичь $6,5 млрд

Россия по итогам 2026 года может заработать на экспорте рыбной продукции до 6,5 миллиарда долларов. Это примерно на 5–6% больше прошлогоднего результата. Такой прогноз дал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Герман Зверев.

По его оценке, экспортная выручка за год составит около 6,4–6,5 миллиарда долларов против примерно 6,1 миллиарда долларов годом ранее.

Особенно заметно растёт именно стоимость поставок. За первое полугодие российские компании отправили на четыре основных зарубежных рынка более миллиона тонн рыбной продукции — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка увеличилась сразу на 33%, до 3,72 миллиарда долларов. Для первой половины года это максимальный показатель за последние пять лет.

Более 80% российского рыбного экспорта приходится всего на четыре направления: Китай, Японию, Южную Корею и страны Евросоюза. Причём Китай остаётся главным драйвером роста. По данным ВАРПЭ, за январь — июль экспорт российской рыбной продукции в КНР достиг 2,64 миллиарда долларов, увеличившись примерно в полтора раза. Доля России в китайском рыбном импорте выросла до 16,7%.

В отрасли считают, что дальнейший рост возможен не только за счёт увеличения количества проданной за рубеж рыбы. Один из резервов — повышение доходности каждой поставки.

По словам Зверева, российские производители сейчас ограничены в возможности договариваться между собой о единой ценовой политике на внешних рынках. В качестве возможного решения ВАРПЭ обсуждает с Минсельхозом и ФАС механизм экспортных объединений, который позволил бы компаниям координировать свои позиции при продаже продукции крупным иностранным покупателям. Идея пока находится на стадии обсуждения.

Зверев привёл в пример Китай и Японию, где крупные импортёры способны консолидировать закупки и сильнее влиять на цену. Российская рыбная отрасль рассчитывает получить механизм, который позволит экспортёрам действовать более согласованно, не нарушая антимонопольное законодательство.

При этом позиции России на крупнейшем рынке уже укрепляются. За первые пять месяцев 2026 года поставки рыбы и морепродуктов в Китай выросли на 16% в физическом выражении и на 53% в деньгах. Особенно заметно увеличилась выручка от продаж минтая, трески и живого краба.