Сюрпризы путины-2026: Учёные впервые обнаружили на Камчатке мелкую горбушу и редкого голубого тунца

Необычно большое количество молоди тихоокеанского лосося обнаружили в ставных неводах в Камчатском заливе во время путины-2026. С подобным явлением биологи столкнулись впервые, рассказала РИА «Новости» директор департамента анадромных рыб ВНИРО, кандидат биологических наук Ольга Мазникова.

«Лососевая путина в этом году преподнесла немало сюрпризов. В промысловых уловах, особенно это касается горбуши, отмечалась мелкая рыба, иногда вес не превышал 800-900 грамм», — сказала Мазникова.

По словам биолога, уменьшение размеров горбуши может говорить о перестройках в её кормовой базе во время океанического нагула. Большое количество молоди специалисты наблюдали не только в Камчатском заливе, но и у западного побережья полуострова.

Ещё одним сюрпризом стало продвижение голубого тунца дальше на север. В Приморье и Сахалинской области эта рыба уже стала привычной для промысла и любительской рыбалки, однако в водах Хабаровского и Камчатского краёв в этом году зафиксировали первые поимки за всю историю наблюдений.

Ранее Life.ru рассказывал, что эксперт рыбного рынка Виталий Корнев не связал резкое сокращение подходов горбуши с появлением голубого тунца. По его оценке, единичные хищники не могли объяснить масштаб снижения уловов. Специалист предлагал рассмотреть временное ограничение промыслового вылова горбуши, чтобы помочь восстановлению популяции. При этом о сложной ситуации с выловом лосося в России ранее говорил Владимир Путин: к концу августа рыбаки добыли около 89,6 тысячи тонн против 223,6 тысячи тонн за тот же период 2025 года.