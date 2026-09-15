Тунец-гастролёр не виноват: В России предложили жёсткую меру ради спасения горбуши

Гигантские тунцы, которые всё чаще появляются у российского Дальнего Востока, не виноваты в резком сокращении подходов горбуши. Об этом Life.ru рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Тунцы никакого лосося съесть в таком количестве не могли. Попадаются единичные особи, а мы не досчитались нескольких сотен тысяч тонн рыбы. Действительно, это такая загадка, первый раз подобное происходит. Виталий Корнев Президент ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

По словам Корнева, раньше слабый подход лосося к российским берегам мог сопровождаться его появлением в других странах. Так происходило примерно в 2016–2017 годах, когда рыба активнее шла к Америке. Сейчас ситуация принципиально иная — дикого лосося, по словам специалиста, оказалось мало практически везде.

«Сейчас сельдь появилась опять, но вылов упал слишком резко, одной сельдью это не объяснить. То есть пока объяснений нет, но с тунцами это точно не связано», — отметил собеседник Life.ru.

Схожие проблемы, по словам Корнева, наблюдаются и в Японии. Там значительную часть кеты получают с использованием искусственного воспроизводства: мальков выращивают, выпускают в реки, а затем возвращающуюся рыбу ловят. Подобная практика широко применяется и в США, тогда как в России доля искусственно выращенной молоди сравнительно невелика.

Эксперт допускает, что выращенные человеком мальки могут конкурировать с дикими: они крупнее и крепче к моменту выпуска. Но и эта версия, по его словам, не объясняет масштаб произошедшего. При такой конкуренции численность должна была бы сокращаться постепенно, тогда как сейчас улов упал почти вдвое или даже сильнее.

Особую тревогу вызывает двухлетний жизненный цикл горбуши. Если в нынешнем поколении на нерест вернулось мало рыбы, то и следующее поколение этого цикла окажется малочисленным.

«По-хорошему, тут надо вводить какой-то запрет на вылов горбуши в отчётные годы для того, чтобы популяция восстановилась. А в следующем году к нам придёт другая рыба, которая приходила в прошлом году, но её тоже было не особо много. Поэтому непонятно. Надо понаблюдать несколько лет, тогда будет более-менее всё ясно. Может быть, это просто общее потепление», — заключил Корнев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин знает о сложной ситуации с выловом лосося в России. К 31 августа российские рыбаки добыли около 89,6 тысячи тонн лососёвых против 223,6 тысячи тонн годом ранее. Ещё раньше эксперты предупреждали, что слабая путина может отразиться на стоимости красной рыбы и икры.