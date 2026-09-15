Азовское море сменило компанию: Из-за рекордной солёности туда нагрянули акулы, медузы и гости из океана

Азовское море переживает серьёзную перестройку экосистемы: из-за рекордного повышения солёности в нём прижились черноморские виды, а также организмы из Атлантики и Тихого океана. Об этом РИА «Новости» сообщили в Южном научном центре РАН.

За последние годы состав обитателей Азовского моря заметно изменился. Учёные Южного научного центра РАН связывают это с ростом солёности, которая с 2007 года увеличивается и уже достигла исторического максимума за полтора века наблюдений.

Сейчас показатель составляет 16 промилле. На этом фоне прежняя экосистема постепенно уступает место типично морской, характерной для Чёрного моря. Новые условия оказались подходящими для черноморских камбал, катрана и бычков. Эти виды уже чувствуют себя комфортно на значительной части акватории.

Подходящим оказалось изменившееся море и для более дальних «переселенцев». Среди акклиматизантов из Атлантики и Тихого океана специалисты отмечают пиленгаса, серебряного карася, солнечного окуня и восточную креветку. С Чёрного моря в Азовское активно перемещаются и медузы. В частности, там всё чаще встречаются корнероты и ушастые медузы.

Их распространение может повлиять на местных обитателей: медузы конкурируют с рыбой и другими видами вселенцев за пищевые ресурсы. При этом нынешние условия — повышенная солёность, прогрев воды летом и большое количество корма — оказались для них практически идеальными.

Ранее необычного морского обитателя в последнее время стали массово замечать у побережья Крыма, в том числе в районе Севастополя. Речь идёт о сарпе — рыбе, которую из-за её предполагаемого воздействия на человека прозвали «галлюциногенной». Основной ареал этого вида приходится на Средиземное море и Атлантику, однако отдельные особи периодически заходят в Чёрное море.