На побережье Сахалина обнаружили туши молодых калуг и мелкой рыбы

Необычная картина открылась жителям северо-запада Сахалина: участок побережья оказался усеян погибшей рыбой. Причины массового мора пока не установлены. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбалка Сахалин и ДВ».

Погибших рыб заметили на береговой линии между мысом Погиби и упразднённым посёлком Дружба. Среди найденных туш были шесть молодых калуг. Длина каждой из них составляла от 80 сантиметров до одного метра.

Кроме того, побережье оказалось покрыто большим количеством мелкой рыбы. У некоторых особей были заметны острые кости, выступающие из плавников. Что стало причиной гибели такого количества обитателей моря, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что изменение климата влияет на состав биоресурсов у берегов Сахалина. Лососёвых в местных водах становится меньше, поскольку они постепенно уходят севернее, в сторону Камчатки. Одновременно в сахалинских водах увеличивается количество других видов рыбы.