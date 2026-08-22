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Регион
22 августа, 12:37

«Чтобы российский народ был сытый»: Лимаренко рассказал о новой рыбе у Сахалина

Лимаренко: Лососёвые уходят от Сахалина к Камчатке из-за изменения климата

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Изменение климата сокращает количество лососёвых у берегов Сахалина, однако одновременно в регион приходят другие богатые биоресурсы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал журналистам, передаёт «Юнашев LIVE».

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

«Господь даёт России столько биоресурсов, чтобы российский народ был сытый», — заявил глава региона.

По словам Лимаренко, лососёвые постепенно смещаются севернее — в сторону Камчатки. Поэтому у Сахалина такой рыбы становится меньше. Вместе с тем изменения затронули и другие виды. Губернатор отметил, что в сахалинских водах появляется больше сельди и тунца, которые могут частично компенсировать снижение запасов лососёвых.

«Климатические изменения идут, и лососёвые уходят севернее, в сторону Камчатки. Количество этой рыбы становится меньше. Но другой биоресурс появляется богатый: и сельдь, и тунец», — пояснил Лимаренко.

Прогнозировать, как эти изменения скажутся на стоимости рыбы, глава области не стал. Он лишь отметил, что «рынок будет реагировать на эти события».

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Свежий тунец может появиться на российском рынке в 2027 году

В начале августа Life.ru писал, что слабый вылов лососёвых может привести к подорожанию красной икры к Новому году на 10–20%. К началу месяца рыбаки добыли около 33 тысяч тонн горбуши — на 61% меньше среднего результата за аналогичный период прошлых лет.

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Александр Юнашев
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