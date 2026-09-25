Спрос рухнет, ценники перепишут: на сколько на самом деле подешевеет красная икра после Нового года

Красная икра после Нового года может подешеветь примерно на 5–15%, однако падения стоимости вдвое ждать не стоит. Такой прогноз Life.ru дал экономист Леонид Холод. По его мнению, нынешние высокие ценники вряд ли станут новой реальностью: после праздничного пика продавцам придётся искать способ реализовать оставшийся товар.

Эксперт отметил, что сокращение объёмов вылова действительно объективно влияет на стоимость продукции — у рыбы бывают более и менее удачные циклы. Однако резкость нынешнего подорожания вызывает у Холода вопросы. Он напомнил, что в предыдущие годы цены на икру росли независимо от того, насколько богатым оказывался улов.

Поэтому одним дефицитом происходящее на рынке экономист не объясняет. Среди возможных причин он назвал его организацию и уровень конкуренции. По наблюдениям Холода, поведение продавцов скорее напоминает ситуацию, при которой конкуренция не слишком высока, а при значительной концентрации рынка снижение стоимости после праздников может оказаться ограниченным.

При этом сама логика спроса, по словам специалиста, должна сыграть на стороне покупателей. Новый год — один из главных периодов, когда россияне массово покупают красную икру. После праздников ажиотаж спадёт, а оставшиеся запасы необходимо будет распродавать.

Пятьдесят процентов, конечно, никто не скинет — нет, но я думаю, и пять, и десять процентов, и пятнадцать будет, в зависимости от самой икры. Леонид Холод Экономист

Экономист привёл в пример цену в 25 тысяч рублей за килограмм. При среднем уровне доходов, считает он, такой продукт становится слишком дорогим для массового покупателя, который в качестве источника животного белка скорее выберет курицу или свинину. Если держать подобный ценник весь год, спрос неизбежно начнёт сокращаться.

В качестве примера Холод указал на рынок чёрной икры. Она постоянно присутствует в продаже, однако из-за высокой стоимости остаётся продуктом для гораздо более узкого круга покупателей. По его мнению, похожий механизм будет работать и с красной икрой: чем выше продавцы поднимают цену, тем меньше людей будут готовы её покупать.

Особенно специалиста удивляют высокие цены непосредственно в регионах производства. Расходы на перевозку, электроэнергию и тепло действительно увеличиваются, однако, по оценке Холода, сами по себе они не способны объяснить нынешний уровень стоимости. Он полагает, что значительную роль играет конъюнктурный фактор: икры стало меньше, поэтому участники рынка пытаются продавать её дороже, рассчитывая на сохранение спроса.

Однако такой расчёт может не сработать. По словам экономиста, продавцы и участники отрасли могут недооценивать то, насколько сама цена влияет на желание людей покупать продукт. При достаточно конкурентном рынке сокращение спроса вынудит их опускать ценники, поэтому после новогодних праздников красная икра, по прогнозу Холода, всё же должна стать дешевле.

Ранее Life.ru рассказывал, что к концу сентября красная икра нового улова стоила в среднем 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции доходили до 23 тысяч. Одной из причин роста цен участники рынка называли снижение добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.