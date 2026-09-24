Оптовая цена минтая в России выросла на 59,3% за год

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября 2026 года составила 215 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют материалы ФГУП «Нацрыбресурс».

Показатель вырос на 2,4% за неделю, на 10,3% за месяц и на 59,3% в годовом выражении. Причиной аналитики называют активный экспортный спрос и благоприятную конъюнктуру внешнего рынка.

Минтай — наиболее массовая в России дикая рыба. С начала года на него пришлось 50,1% всей рыбодобычи в стране, по данным ВАРПЭ. Основной регион промысла — Дальний Восток. Оптовая стоимость минтая в два-три раза ниже, чем у трески.

Рост цен прослеживается с начала 2026 года, но динамика ускорилась: в начале апреля он составлял 34,6% год к году. Тенденция сохраняется несмотря на увеличение добычи: на 21 сентября вылов минтая в России достиг 1,8 млн тонн, прибавив 2% год к году. Совокупный промысел рыбы и морепродуктов за тот же период сократился на 3,8%, до 3,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в 2025 году среднее потребление рыбы в России снизилось до 22 кг на человека — минимума за три года, при этом расходы на неё выросли до 987,5 рубля в месяц против 862,6 рубля годом ранее. Глава агентства по рыболовству Александр Савельев связал подорожание со значительной долей импорта. В 2025 году Россия ввезла 680 тысяч тонн рыбы на $3,1 млрд, и зарубежная продукция занимает около трети рынка.