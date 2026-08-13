Потребление рыбы в России снизилось до минимума за три года

Россияне в 2025 году стали есть ещё меньше рыбы — среднее потребление снизилось до 22 кг на человека — это минимум за последние три года, сообщил «Интерфаксу» глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на Росстат.

Годом ранее показатель составлял 22,8 кг, а в 2023-м — 22,5 кг. При этом жители сёл сохранили рыбу в рационе заметнее горожан: 23,2 кг против 21,6 кг на человека.

На фоне снижения потребления расходы, напротив, выросли. В среднем россияне тратили на рыбу и рыбные продукты 987,5 рубля в месяц против 862,6 рубля годом ранее.

Одной из причин подорожания Савельев называет значительную долю импорта. В 2025 году Россия ввезла 680 тысяч тонн рыбы на $3,1 млрд. По оценке эксперта, зарубежная продукция занимает примерно треть рынка, причём значительную её часть составляет более дорогая аквакультура.

Для сравнения, по железной дороге с Дальнего Востока в западные регионы страны за тот же год перевезли 709 тысяч тонн рыбы.