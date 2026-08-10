Что приготовить из самой доступной рыбы в России: 3 топ-рецепта от шеф-повара

Путассу признана самой доступной рыбой в России — средняя отпускная цена этой рыбы в июле составила 82 рубля за килограмм. Однако низкая цена вовсе не означает, что она должна быть пресной или «рыбой второго сорта», отмечает в беседе с Life.ru шеф-повар и партнёр Рыбного союза в продвижении рыбной продукции Евгений Мещеряков. При правильном приготовлении путассу получается нежной, сочной и очень вкусной.



Главный секрет — не пересушить. Мясо у путассу нежное и достаточно постное, поэтому длительная жарка или запекание могут сделать его сухим. Самый простой способ — обжарить филе в муке или лёгкой панировке до золотистой корочки, а затем довести до готовности под крышкой буквально за несколько минут. К этой рыбе отлично подходят сливочное масло, чеснок, лимон и свежая зелень. Евгений Мещеряков Шеф-повар и партнёр Рыбного союза в продвижении рыбной продукции

Ещё один прекрасный вариант — путассу в духовке. Рыбу можно запечь с луком, морковью и сметанным соусом. Сметана или сливки добавят жирности и помогут сохранить сочность.

А если хочется получить блюдо, которое действительно может конкурировать с более дорогой рыбой, шеф рекомендует котлеты из путассу. Филе нужно смешать с небольшим количеством сливочного масла, луком и размоченным белым хлебом, добавить специи и зелень. В результате получаются нежные, сочные котлеты, в которых уже сложно узнать бюджетную рыбу.

«В конечном счёте вкус рыбы определяет не её цена, а качество сырья, свежесть и техника приготовления. И путассу — отличный пример того, как из доступного продукта можно сделать действительно достойное блюдо», — говорит Евгений Мещеряков.

Три рецепта-фаворита от шеф-повара Евгения Мещерякова:

Путассу в хрустящей панировке с лимоном. Запечённая путассу в сливочно-сметанном соусе. Сочные рыбные котлеты.