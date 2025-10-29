«Цены должны быть доступнее»: Путин заявил, что россияне едят мало рыбы и морепродуктов
Путин заявил, что россияне едят мало рыбы и морепродуктов
Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в странах, где морепродуктов потребляют больше, продолжительность жизни увеличивается.
«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстаёт от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Должно быть больше», — сказал глава государства.
Президент отметил, что текущий показатель потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в России составляет около 24 килограммов, что является недостаточным. Он подчеркнул, что это критически важный системный вопрос, требующий внимания всех ответственных лиц на всех уровнях. В связи с этим Путин поручил представить сегодня конкретные предложения по улучшению ситуации в данной области.
В частотности, Путин потребовал, чтобы жители всех уголков России имели равные возможности покупать качественную рыбу и морепродукты по доступным ценам.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал Life.ru о том, что снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. По его словам, для повышения удовлетворённости покупателей отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции.
