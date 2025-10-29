Россия и США
29 октября, 11:00

«Цены должны быть доступнее»: Путин заявил, что россияне едят мало рыбы и морепродуктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в странах, где морепродуктов потребляют больше, продолжительность жизни увеличивается.

Путин заявил, что россияне едят мало рыбы и морепродуктов. Видео © Life.ru

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстаёт от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Должно быть больше», — сказал глава государства.

Президент отметил, что текущий показатель потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в России составляет около 24 килограммов, что является недостаточным. Он подчеркнул, что это критически важный системный вопрос, требующий внимания всех ответственных лиц на всех уровнях. В связи с этим Путин поручил представить сегодня конкретные предложения по улучшению ситуации в данной области.

В частотности, Путин потребовал, чтобы жители всех уголков России имели равные возможности покупать качественную рыбу и морепродукты по доступным ценам.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал Life.ru о том, что снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. По его словам, для повышения удовлетворённости покупателей отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Общество
