Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:55

Путин: Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wanida tubtawee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wanida tubtawee

Россияне потребляют меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«По нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23 — 23,5 кг», — констатировал глава государства.

Путин отметил, что власти уже работают над решением этой проблемы.

Life.ru узнал у эксперта, на сколько подорожает рыба и икра с Дальнего Востока к Новому году
Life.ru узнал у эксперта, на сколько подорожает рыба и икра с Дальнего Востока к Новому году

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал Life.ru о том, что снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. По его словам, для повышения удовлетворённости покупателей отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar