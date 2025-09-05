Путин: Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wanida tubtawee
Россияне потребляют меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендует Минздрав. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
«По нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23 — 23,5 кг», — констатировал глава государства.
Путин отметил, что власти уже работают над решением этой проблемы.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал Life.ru о том, что снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. По его словам, для повышения удовлетворённости покупателей отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции.