Страшнее санкций — голодные европейцы: Почему ЕС побоялся запрещать минтай и треску из РФ

Евросоюз отказался включать российскую рыбу в окончательный вариант 21-го пакета санкций из-за зависимости европейского рынка от поставок из РФ. Ограничения могли ударить одновременно по привычному рациону миллионов жителей и занятости на перерабатывающих предприятиях, объяснил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью URA.ru.

Европа традиционно закупает российскую белую рыбу — прежде всего минтай, треску и пикшу. По оценке собеседника издания, около половины поставляемого на европейский рынок минтая приходится именно на продукцию из РФ. Ещё примерно 40% обеспечивает США.

«Речь идёт о традициях питания десятков миллионов людей, проживающих в Европе. Дело не в том, любят они Россию или нет, а в том, что граждане этих стран просто будут очень недовольны, если останутся без фиш энд чипс или ещё какого-то традиционного блюда из трески или пикши», — отметил Балашов.

Вторая причина — европейская рыбопереработка. Предприятия в Германии, Польше и других странах используют российское сырьё, поэтому полный отказ от него мог бы затронуть рабочие места. В результате вопрос поставок, по словам эксперта, приобрёл для ЕС стратегическое значение.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте поставок российской рыбы в Евросоюз. Основу импорта составили замороженное филе минтая и трески, а в июле Брюссель отказался от планировавшегося полного эмбарго на российскую рыбную продукцию