Сколько съедает семейный бюджет: Раскрыты средние траты россиян на продукты

Среднестатистическая российская семья в августе тратила на продукты питания 20 908 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные «Ромира», представленные руководителем отдела компании Екатериной Тимошевской на конференции «Человек разумный 2026».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне стали совершать продуктовые покупки на 4,8% чаще. Расходы на непродовольственные товары при этом составили в среднем 19 664 рубля в месяц на семью. Частота таких покупок выросла ещё заметнее, на 7,1% год к году.

В целом данные «Ромира» показывают, что россияне стали чаще ходить за покупками, при этом сами потребительские привычки становятся более рациональными. Компания ранее отмечала рост частоты покупок товаров повседневного спроса и сокращение количества позиций в одном чеке.

Потребительская панель «Ромира» охватывает около 40 тысяч человек из 15 тысяч домохозяйств более чем в 400 городах и населённых пунктах России. На основе этих данных компания отслеживает изменения покупательского поведения семей. Ранее «Ромир» также сообщал, что продукты питания остаются одной из категорий, от которых россияне меньше всего готовы отказываться даже при необходимости сокращать расходы.

Ранее Life.ru рассказывал, что набор продуктов для «сельди под шубой» на четверых в среднем подорожал за год на 4%, до 221 рубля. Сильнее всего выросли цены на овощи, прибавившие от 9% до 26%, яйца стали дороже на 14%, а майонез на 6%, тогда как стоимость филе сельди практически не изменилась. При этом в августе расчётная стоимость салата оказалась на 2% ниже июльской благодаря сезонному снижению цен на овощи.