Счастье в соцсетях, слёзы на кухне: The Hill рассказал, как американцы живут напоказ в кредит

Миллионы американцев тратят заёмные деньги, чтобы создавать в соцсетях образ богатой жизни, заявил колумнист и исследователь Джон Мак Глионн. Об этом он пишет в колонке для The Hill со ссылкой на данные финансовой компании Empower.

По приведённым им данным, 24% представителей поколения Z испытывали давление из-за необходимости демонстрировать материальное благополучие в соцсетях. При этом 41% американцев не считают себя финансово обеспеченными.

«Миллионы бедных людей тратят заёмные деньги, чтобы убедить других бедных людей, что они живут как нефтяные магнаты», — описал ситуацию Мак Глионн.

В качестве примера он приводит дорогой кофе, брендовые вещи и ресторанные ужины. Человек может заплатить кредиткой семь долларов за латте, купить футболку за сотни долларов или разбить счёт за ужин на несколько платежей, а затем показать всё это подписчикам как часть обеспеченной жизни.

То же происходит с путешествиями: фотографии с курортов создают впечатление беззаботного отдыха, хотя сама поездка порой оплачена кредиткой и превращается в долгосрочное финансовое обязательство. На стремлении людей поддерживать такой образ зарабатывают и блогеры, продвигающие товары за комиссию с продаж.

При этом данные Empower показывают, что влияние соцсетей на финансовое поведение шире: 47% американцев испытывают негативные эмоции, видя чужую роскошь и путешествия, а 42% тех, кто пересматривает повседневные расходы, сокращают спонтанные покупки ради долгосрочных накоплений. Сам опрос 1000 американцев, на который ссылается исследование, проводился 7–11 декабря 2023 года.

В 2023 году совокупная задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордных $986 млрд. Такие данные приводил Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который отслеживает показатель с 1999 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что американцы начали брать рекордные кредиты на покупку новых автомобилей. Средняя сумма займа превысила $44 тысячи, а почти четверть покупателей оформляют автокредиты сроком на семь лет и более. У части владельцев задолженность при этом уже превышает рыночную стоимость машины.