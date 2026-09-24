Готовь стол с осени: Роскачество назвало продукты, которыми уже можно закупаться к Новому году
Роскачество: Продукты долгого хранения к Новому году можно покупать уже сейчас
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Часть продуктов для новогоднего стола можно покупать уже сейчас, не дожидаясь декабрьского ажиотажа. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.
Заранее к Новому году можно приобретать продукты с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий, указанных производителем, сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. К ним относятся, например, крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, мёд, чай, кофе, какао, растительное масло, некоторые виды сладостей и орехов.
При покупке таких запасов важно проверить срок годности и целостность упаковки. Нужно также заранее убедиться, что дома получится обеспечить температуру и влажность, которые рекомендует производитель. Если подходящих условий нет, закупать продукт за несколько месяцев до праздника не стоит.
Заблаговременно можно приобрести и ингредиенты для новогодней выпечки и десертов. В частности, это сухофрукты, орехи и шоколад. Хранить запасы Роскачество рекомендует в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, а упаковки с нарушенной герметичностью использовать в первую очередь.
Со скоропортящимися продуктами торопиться, напротив, не нужно. Свежие мясо и рыбу, молочную продукцию, яйца, готовые блюда и мягкие сыры лучше оставить для последних закупок перед праздником: их безопасность зависит от соблюдения холодовой цепи и ограниченного срока годности.
«Такие продукты лучше покупать непосредственно перед праздниками, ориентируясь на дату изготовления, срок годности и условия хранения, указанные на упаковке», — заключили в Роскачестве.
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