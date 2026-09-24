Готовь стол с осени: Роскачество назвало продукты, которыми уже можно закупаться к Новому году

Часть продуктов для новогоднего стола можно покупать уже сейчас, не дожидаясь декабрьского ажиотажа. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

Заранее к Новому году можно приобретать продукты с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий, указанных производителем, сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. К ним относятся, например, крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, мёд, чай, кофе, какао, растительное масло, некоторые виды сладостей и орехов. Пресс-служба Роскачества

При покупке таких запасов важно проверить срок годности и целостность упаковки. Нужно также заранее убедиться, что дома получится обеспечить температуру и влажность, которые рекомендует производитель. Если подходящих условий нет, закупать продукт за несколько месяцев до праздника не стоит.

Заблаговременно можно приобрести и ингредиенты для новогодней выпечки и десертов. В частности, это сухофрукты, орехи и шоколад. Хранить запасы Роскачество рекомендует в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, а упаковки с нарушенной герметичностью использовать в первую очередь.

Со скоропортящимися продуктами торопиться, напротив, не нужно. Свежие мясо и рыбу, молочную продукцию, яйца, готовые блюда и мягкие сыры лучше оставить для последних закупок перед праздником: их безопасность зависит от соблюдения холодовой цепи и ограниченного срока годности.

«Такие продукты лучше покупать непосредственно перед праздниками, ориентируясь на дату изготовления, срок годности и условия хранения, указанные на упаковке», — заключили в Роскачестве.

Ранее Life.ru рассказывал, как грамотно составлять продуктовую корзину на неделю и сокращать число спонтанных покупок. Финансовый консультант советовала перед походом в магазин проверить запасы в холодильнике, шкафах и морозилке, а список продуктов составлять по категориям.